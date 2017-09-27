Глава Росавиации сообщил о бегстве владельца «ВИМ-Авиа» за границу

Собственник авиакомпании
«ВИМ-Авиа», по вине которой десятки тысяч человек не смогли вовремя вернуться домой с отдыха, вероятнее всего, покинул Россию, заявил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.
Нерадько сообщил, что Рашид Мурсекаев был приглашен на совещание по ситуации вокруг авиаперевозчика, но не явился.
Александр Нерадько: «Вчера телеграммой собственник авиакомпании „ВИМ-Авиа“ был приглашен сегодня в 8 часов на специальное совещание в связи с тем, что он давал обязательство из своих собственных средств сегодня произвести оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности в размере 50 млн руб. Собственник авиакомпании на совещание не явился, на телефонные звонки перестал отвечать, также перестал отвечать на звонки секретариат авиакомпании. Предполагаю, что его уже нет на территории РФ».
Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией в авиакомпании, утверждает, что Мурсекаев улетел из России через Шереметьево еще 26 сентября.
Нерадько добавил, что 25 сентября на совещании в Росавиации собственник «ВИМ-Авиа» заявил, «что ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться».
Глава Росавиации также сообщил, что в настоящее время самолеты «ВИМ-Авиа» арестованы в аэропортах Турции и Бельгии. За границей остаются около 38 тысяч клиентов авиакомпании.
Александр Нерадько: «Сейчас понятно, что авиакомпания не сможет своими силами вывезти чартерных пассажиров. За долги ее самолеты арестованы в аэропорту Антальи и Даламан Турецкой Республики, а также в аэропорту Льеж».
Общая задолженность авиакомпании перед шестью банками оценивается в 7 млрд рублей. Основной кредитор — банк «Зенит».
Ранее сегодня в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» Владимир Путин устроил разнос министру транспорта РФ Максиму Соколову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу, курирующему транспортную отрасль.
Уголовное дело о хищении средств пассажиров «ВИМ-Авиа» передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Александр Нерадько: «Вчера телеграммой собственник авиакомпании „ВИМ-Авиа“ был приглашен сегодня в 8 часов на специальное совещание в связи с тем, что он давал обязательство из своих собственных средств сегодня произвести оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности в размере 50 млн руб. Собственник авиакомпании на совещание не явился, на телефонные звонки перестал отвечать, также перестал отвечать на звонки секретариат авиакомпании. Предполагаю, что его уже нет на территории РФ».
Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией в авиакомпании, утверждает, что Мурсекаев улетел из России через Шереметьево еще 26 сентября.
Нерадько добавил, что 25 сентября на совещании в Росавиации собственник «ВИМ-Авиа» заявил, «что ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться».
Глава Росавиации также сообщил, что в настоящее время самолеты «ВИМ-Авиа» арестованы в аэропортах Турции и Бельгии. За границей остаются около 38 тысяч клиентов авиакомпании.
Александр Нерадько: «Сейчас понятно, что авиакомпания не сможет своими силами вывезти чартерных пассажиров. За долги ее самолеты арестованы в аэропорту Антальи и Даламан Турецкой Республики, а также в аэропорту Льеж».
Общая задолженность авиакомпании перед шестью банками оценивается в 7 млрд рублей. Основной кредитор — банк «Зенит».
Ранее сегодня в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» Владимир Путин устроил разнос министру транспорта РФ Максиму Соколову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу, курирующему транспортную отрасль.
Уголовное дело о хищении средств пассажиров «ВИМ-Авиа» передано в центральный аппарат Следственного комитета.
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