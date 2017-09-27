Путин устроил разнос Дворковичу и Соколову за ситуацию с «ВИМ-Авиа»

Владимир Путин подверг жесткой критике
вице-премьера Аркадия Дворковича и министра транспорта России Максима Соколова за ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая из-за отсутствия средств и больших долгов оказалась не в состоянии выполнять большую часть своих рейсов.
На совещании с членами правительства президент объявил Соколову о неполном служебном соответствии, а курирующего транспорт Дворковича упрекнул в том, что тот уделяет отрасли недостаточно внимания.
Владимир Путин, президент РФ: «Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом. И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном несоответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем».
Кроме того, Путин раскритиковал критерии Минтранса, которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в деятельности «ВИМ-Авиа».
Владимир Путин: «Мы вчера с министром на этот счет разговаривали. Максим Юрьевич (Соколов) мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям. Он мою реакцию знает, не буду повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?»
В России надо выработать эффективное правовое регулирование в авиаотрасли, подчеркнул президент.
Владимир Путин: «И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное. Я прекрасно понимаю, что хочется создать условия для ведения нормального бизнеса, не хочется обременять бизнес дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и так далее. Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может, он, в конце концов, бизнес не для бизнесменов в конечном итоге, а для людей, которые пользуются этими услугами».
«ВИМ-Авиа» входила в десятку крупнейших авиаперевозчиков России и осуществляла рейсы более чем в 30 пунктов назначения по всей стране и за рубежом. Основные города — Сочи, Барселона, Римини, Салоники, Анталья, то есть самые популярные туристические направления.
Проблемы у «ВИМ-Авиа» начались еще в мае. Сначала в компании объясняли задержки рейсов техническими причинами, но позже выяснилось, что компания погрязла в долгах и все лето заправляла самолеты в кредит, пока в аэропорту Домодедово не заявили, что больше не будут обслуживать их лайнеры. Долг перед Домодедово оценивается в 500 миллионов рублей.
За границей в данный момент остаются около 39 тысяч россиян — клиентов «ВИМ-Аавиа». Туристы застряли в Турции, Италии, Испании, на Кипре и в Греции. Из-за проблем перевозчика из России вовремя не смогли улететь несколько сотен туристов из Китая. Им внепланово продлили срок безвизового пребывания в России.
Взять на себя рейсы авиакомпании на разных условиях согласились российские и зарубежные перевозчики. Пассажиропоток из Домодедово уже перенаправлен во Внуково.
Владимир Путин, президент РФ: «Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом. И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном несоответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем».
Кроме того, Путин раскритиковал критерии Минтранса, которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в деятельности «ВИМ-Авиа».
Владимир Путин: «Мы вчера с министром на этот счет разговаривали. Максим Юрьевич (Соколов) мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям. Он мою реакцию знает, не буду повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?»
В России надо выработать эффективное правовое регулирование в авиаотрасли, подчеркнул президент.
Владимир Путин: «И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное. Я прекрасно понимаю, что хочется создать условия для ведения нормального бизнеса, не хочется обременять бизнес дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и так далее. Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может, он, в конце концов, бизнес не для бизнесменов в конечном итоге, а для людей, которые пользуются этими услугами».
«ВИМ-Авиа» входила в десятку крупнейших авиаперевозчиков России и осуществляла рейсы более чем в 30 пунктов назначения по всей стране и за рубежом. Основные города — Сочи, Барселона, Римини, Салоники, Анталья, то есть самые популярные туристические направления.
Проблемы у «ВИМ-Авиа» начались еще в мае. Сначала в компании объясняли задержки рейсов техническими причинами, но позже выяснилось, что компания погрязла в долгах и все лето заправляла самолеты в кредит, пока в аэропорту Домодедово не заявили, что больше не будут обслуживать их лайнеры. Долг перед Домодедово оценивается в 500 миллионов рублей.
За границей в данный момент остаются около 39 тысяч россиян — клиентов «ВИМ-Аавиа». Туристы застряли в Турции, Италии, Испании, на Кипре и в Греции. Из-за проблем перевозчика из России вовремя не смогли улететь несколько сотен туристов из Китая. Им внепланово продлили срок безвизового пребывания в России.
Взять на себя рейсы авиакомпании на разных условиях согласились российские и зарубежные перевозчики. Пассажиропоток из Домодедово уже перенаправлен во Внуково.
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