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    Греческая Ellinair перевезет 4000 пассажиров «ВИМ-Авиа» за свой счет. авиакомпании, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГреческая Ellinair перевезет 4000 пассажиров «ВИМ-Авиа» за свой счет

    Греческая Ellinair перевезет 4000 пассажиров «ВИМ-Авиа» за свой счет

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    Греческая Ellinair перевезет 4000 пассажиров <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> за свой счет

    Греческая Ellinair перевезет 4000 пассажиров «ВИМ-Авиа» за свой счет

    Греческая Ellinair перевезет 4000 пассажиров <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> за свой счет

      Пассажиров проблемной компании «ВИМ-Авиа», которые застряли за границей, будут доставлять на родину иностранные авиаперевозчики.

      Вывозить россиян авиакомпании планируют не на своих самолетах, а на лайнерах все той же «ВИМ-Авиа». С 29 сентября к таким перевозкам приступит греческая Ellinair. Компания возьмет на себя оплату топлива и обслуживание самолетов в аэропортах. До 15 октября греческим пилотам предстоит доставить туда и обратно более 4000 человек.

      Сложной остается ситуация и с внутренними рейсами. Обслуживать самолеты «ВИМ-Авиа» из-за долга за керосин отказался аэропорт Анадыря. В Сочи отменены все рейсы «ВИМ-Авиа» в Москву. Сначала людей обнадежили новостью, что за ними вылетел самолет из столицы, однако позже информация не подтвердилась, и пассажирам предложили переместиться в гостиницу. Отчаявшиеся уезжают в Краснодар и Ростов, чтобы уже оттуда вылететь в Москву.

      Несколько часов назад в Росавиации прошло экстренное совещание.

      Сергей Извольский, официальный представитель Росавиации: «Крайне остро стоит вопрос с вывозом наших пассажиров. Средства будут найдены. Они уже найдены. Они будут направлены также в авиакомпанию „ВИМ-Авиа“, чтобы те самолеты, которые сейчас можно использовать, были задействованы в вывозе наших пассажиров. Они будут направлены по необходимости в другие авиакомпании, которые будут участвовать в вывозе пассажиров».

      Среди пострадавших клиентов «ВИМ-Авиа» — много иностранцев. В столичном Домодедово и петербургском Пулково застряли сотни туристов из Китая. Им продлят срок безвизового пребывания в России до вылета домой. Всего из нашей страны не могут улететь около двух тысяч китайских граждан.

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