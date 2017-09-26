Пострадавшим из-за «ВИМ-Авиа» китайским туристам продлят безвизовое пребывание в России

Китайским туристическим группам, которые не могут покинуть Россию
из-за проблем авиакомпании «ВИМ-Авиа», продлят безвизовый срок пребывания в России.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма, «для решения проблемы, связанной с истечением срока разрешенного безвизового пребывания на территории РФ, разработана процедура пролонгации срока действия безвизовых списков для организованных туристических групп из КНР».
Рейсами «ВИМ-Авиа», остановившей выполнение чартерных программ 25 сентября, должны были вернуться из России в КНР 3,1 тыс. китайских граждан.
Тем временем российские авиакомпании разобрали регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» и уже перевезли часть ее пассажиров, сообщила Росавиация по итогам совещания с перевозчиками. В рамках предложенных условий готовность перевозить пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа» выразили «Уральские авиалинии», iFly, Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». На компенсацию затрат авиакомпаний будет выделено около 200 млн рублей из федерального бюджета.
Рейсы авиакомпании ранее согласился принимать аэропорт Внуково. При этом Росавиация указывает, что руководство аэропорта «проявляет понимание складывающейся ситуации и готово идти на компромиссы в части оплаты за оказанные услуги».
Рейсами «ВИМ-Авиа», остановившей выполнение чартерных программ 25 сентября, должны были вернуться из России в КНР 3,1 тыс. китайских граждан.
Тем временем российские авиакомпании разобрали регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» и уже перевезли часть ее пассажиров, сообщила Росавиация по итогам совещания с перевозчиками. В рамках предложенных условий готовность перевозить пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа» выразили «Уральские авиалинии», iFly, Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». На компенсацию затрат авиакомпаний будет выделено около 200 млн рублей из федерального бюджета.
Рейсы авиакомпании ранее согласился принимать аэропорт Внуково. При этом Росавиация указывает, что руководство аэропорта «проявляет понимание складывающейся ситуации и готово идти на компромиссы в части оплаты за оказанные услуги».
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