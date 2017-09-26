Российские авиакомпании разобрали регулярные рейсы
«ВИМ-Авиа» и уже перевезли часть ее пассажиров, сообщила Росавиация по итогам совещания с перевозчиками.
В рамках предложенных условий готовность перевозить пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа» выразили «Уральские авиалинии», iFly, Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». На компенсацию затрат авиакомпаний будет выделено около 200 млн рублей из федерального бюджета.
Рейсы авиакомпании ранее согласился принимать аэропорт Внуково. При этом Росавиация указывает, что руководство аэропорта «проявляет понимание складывающейся ситуации и готово идти на компромиссы в части оплаты за оказанные услуги».
Что касается вывоза пассажиров чартерных рейсов «ВИМ-Авиа», то он будет профинансирован из «внебюджетных источников», сообщили в Росавиации. При этом греческая авиакомпания Ellinair заявила о готовности за свой счет перевезти чартерных пассажиров «ВИМ-Авиа».
Одновременно туроператоры начали возвращать своих клиентов в Россию за свой счет, пересаживая их на другие рейсы. Авиакомпания AZUR air объявила, что уже перевезла часть пассажиров «ВИМ-Авиа» из Антальи в Москву и планирует продолжать перевозки.
Всего на данный момент за границей находятся почти 40 тысяч российских туристов, которые должны были лететь домой «ВИМ-Авиа».
Рейсы авиакомпании ранее согласился принимать аэропорт Внуково. При этом Росавиация указывает, что руководство аэропорта «проявляет понимание складывающейся ситуации и готово идти на компромиссы в части оплаты за оказанные услуги».
Что касается вывоза пассажиров чартерных рейсов «ВИМ-Авиа», то он будет профинансирован из «внебюджетных источников», сообщили в Росавиации. При этом греческая авиакомпания Ellinair заявила о готовности за свой счет перевезти чартерных пассажиров «ВИМ-Авиа».
Одновременно туроператоры начали возвращать своих клиентов в Россию за свой счет, пересаживая их на другие рейсы. Авиакомпания AZUR air объявила, что уже перевезла часть пассажиров «ВИМ-Авиа» из Антальи в Москву и планирует продолжать перевозки.
Всего на данный момент за границей находятся почти 40 тысяч российских туристов, которые должны были лететь домой «ВИМ-Авиа».
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