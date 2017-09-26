Клиентам «ВИМ-Авиа» отказали в выплате страховки и компенсаций

Скандал вокруг компании
«ВИМ-Авиа» ударил по рейтингу российских авиалиний. Из-за отмены рейса из бельгийского Льежа домой не могут улететь около 360 туристов из Китая. Всего сняты с расписания десятки рейсов. В срочном порядке перевезти, по разным оценкам, необходимо от 50 до 80 тысяч человек.
Точное количество туристов, которые застряли в аэропортах, назвать пока никто не может. В Ростуризме создан оперативный штаб и открыта горячая линия. Всего, по предварительным данным, за рубежом находятся больше 40 тысяч клиентов «ВИМ-Авиа». Сотни туристов уже выселили из отелей, и они вынуждены сидеть в аэропорту. Терпение у многих на исходе.
Люди делятся своими впечатлениями в соцсетях, публикуя фотографии из аэропортов разных стран — Италии, Болгарии, Турции: «Посылаем лучи ненависти „ВИМ-Авиа“ за вторую ночевку в аэропорту. Рейс задержан на 22 часа. Сидим. С 8 утра дважды перенесли время вылета. Дали на обед пол-литра воды и печеньку».
Решением проблем пассажиров занимаются Минтранс, Росавиация и Ростуризм. Они пообещали вывезти всех, но занять это может занять до двух недель. Что в это время должны делать туристы, непонятно.
Уверяют, что возвращать россиян на родину будут не за счет туроператоров. К перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа» пытаются привлечь другие авиакомпании, но те пока своего согласия не дали. Руководство «ВИМ-Авиа» надеется на финансовую поддержку от государства.
Что касается тех, кто улететь не успел, то им придется решать свои проблемы самостоятельно — либо через переговоры с туроператорами, и здесь многое зависит от конкретных компаний, либо через суд. Страховые компании уже дали понять, что это не страховой случай — не стихийное бедствие и не форс-мажор. «Турпомощь» тоже не при делах, поскольку это провал не туроператоров, а перевозчика.
Юристы советуют клиентам «ВИМ-Авиа» фиксировать все не только на видео, но и добиваться бумажного подтверждения в аэропорту — на какое время и день был назначен рейс, во сколько был реальный вылет, и сохранять все платежные документы. То есть туристам дали понять: чтобы вернуть деньги за испорченный отпуск, придется потратить время и нервы.
Тем временем сама «ВИМ-Авиа» перебазируется из Домодедово во Внуково.
Люди делятся своими впечатлениями в соцсетях, публикуя фотографии из аэропортов разных стран — Италии, Болгарии, Турции: «Посылаем лучи ненависти „ВИМ-Авиа“ за вторую ночевку в аэропорту. Рейс задержан на 22 часа. Сидим. С 8 утра дважды перенесли время вылета. Дали на обед пол-литра воды и печеньку».
Решением проблем пассажиров занимаются Минтранс, Росавиация и Ростуризм. Они пообещали вывезти всех, но занять это может занять до двух недель. Что в это время должны делать туристы, непонятно.
Уверяют, что возвращать россиян на родину будут не за счет туроператоров. К перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа» пытаются привлечь другие авиакомпании, но те пока своего согласия не дали. Руководство «ВИМ-Авиа» надеется на финансовую поддержку от государства.
Что касается тех, кто улететь не успел, то им придется решать свои проблемы самостоятельно — либо через переговоры с туроператорами, и здесь многое зависит от конкретных компаний, либо через суд. Страховые компании уже дали понять, что это не страховой случай — не стихийное бедствие и не форс-мажор. «Турпомощь» тоже не при делах, поскольку это провал не туроператоров, а перевозчика.
Юристы советуют клиентам «ВИМ-Авиа» фиксировать все не только на видео, но и добиваться бумажного подтверждения в аэропорту — на какое время и день был назначен рейс, во сколько был реальный вылет, и сохранять все платежные документы. То есть туристам дали понять: чтобы вернуть деньги за испорченный отпуск, придется потратить время и нервы.
Тем временем сама «ВИМ-Авиа» перебазируется из Домодедово во Внуково.
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