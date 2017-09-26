Туроператоры предрекли коллапс на рынке из-за «ВИМ-Авиа»

Ростуризм создал оперативный штаб по возвращению
из-за рубежа российских туристов — клиентов авиакомпании «ВИМ-Авиа», объявившей о прекращении чартерных полетов. Туроператоры тем временем предрекли коллапс на рынке и попросили правительство вмешаться в ситуацию.
Ассоциация туроператоров России объявила, что «ВИМ-Авиа» до конца сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 тысяч пассажиров, в том числе порядка 100 тысяч российских туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом.
АТОР: «Остановка деятельности авиакомпании приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка, и широким недовольством рядовых граждан».
В связи с этим АТОР направила в правительство РФ обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с неплатежеспособностью «ВИМ-Авиа».
В Ростуризме тем временем создан оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов — клиентов этого авиаперевозчика, которые не смогут воспользоваться приобретенными ранее обратными билетами.
При этом фонды ассоциации «Турпомощь», которые сформированы на случай невозможности выполнения своих обязательств туроператорами, по закону в данном случае не могут быть использованы, поскольку вина за возникновение нештатной ситуации целиком лежит на авиаперевозчике. Отмечается, что в настоящее время совместно с туроператорами ведется работа по формированию списков туристов и установлению местонахождения каждого из них.
Накануне «ВИМ-Авиа» заявила о приостановке обслуживания в аэропортах из-за невозможности расплатиться за топливо. Из-за этого только за последние сутки были задержаны более 20 рейсов, в том числе по самым популярным у туристов направлениям — в Грецию, Кипр, Израиль и Турцию.
На совещании Минтранса и Росавиации было решено, что «ВИМ-Авиа» сохранит только рейсы на Дальний Восток. В частности, рейсы в Благовещенск и Анадырь будут выполнены в ближайшие два дня.
Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».
АТОР: «Остановка деятельности авиакомпании приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка, и широким недовольством рядовых граждан».
В связи с этим АТОР направила в правительство РФ обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с неплатежеспособностью «ВИМ-Авиа».
В Ростуризме тем временем создан оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов — клиентов этого авиаперевозчика, которые не смогут воспользоваться приобретенными ранее обратными билетами.
При этом фонды ассоциации «Турпомощь», которые сформированы на случай невозможности выполнения своих обязательств туроператорами, по закону в данном случае не могут быть использованы, поскольку вина за возникновение нештатной ситуации целиком лежит на авиаперевозчике. Отмечается, что в настоящее время совместно с туроператорами ведется работа по формированию списков туристов и установлению местонахождения каждого из них.
Накануне «ВИМ-Авиа» заявила о приостановке обслуживания в аэропортах из-за невозможности расплатиться за топливо. Из-за этого только за последние сутки были задержаны более 20 рейсов, в том числе по самым популярным у туристов направлениям — в Грецию, Кипр, Израиль и Турцию.
На совещании Минтранса и Росавиации было решено, что «ВИМ-Авиа» сохранит только рейсы на Дальний Восток. В частности, рейсы в Благовещенск и Анадырь будут выполнены в ближайшие два дня.
Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».
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