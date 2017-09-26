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    Туроператоры предрекли коллапс на рынке из-за «ВИМ-Авиа»

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    Туроператоры предрекли коллапс на рынке <nobr>из-за</nobr> <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Туроператоры предрекли коллапс на рынке из-за «ВИМ-Авиа»

    Туроператоры предрекли коллапс на рынке <nobr>из-за</nobr> <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Ростуризм создал оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов — клиентов авиакомпании «ВИМ-Авиа», объявившей о прекращении чартерных полетов. Туроператоры тем временем предрекли коллапс на рынке и попросили правительство вмешаться в ситуацию.

    Ассоциация туроператоров России объявила, что «ВИМ-Авиа» до конца сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 тысяч пассажиров, в том числе порядка 100 тысяч российских туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом.

    АТОР: «Остановка деятельности авиакомпании приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка, и широким недовольством рядовых граждан».

    В связи с этим АТОР направила в правительство РФ обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с неплатежеспособностью «ВИМ-Авиа».

    В Ростуризме тем временем создан оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов — клиентов этого авиаперевозчика, которые не смогут воспользоваться приобретенными ранее обратными билетами.

    При этом фонды ассоциации «Турпомощь», которые сформированы на случай невозможности выполнения своих обязательств туроператорами, по закону в данном случае не могут быть использованы, поскольку вина за возникновение нештатной ситуации целиком лежит на авиаперевозчике. Отмечается, что в настоящее время совместно с туроператорами ведется работа по формированию списков туристов и установлению местонахождения каждого из них.

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    Накануне «ВИМ-Авиа» заявила о приостановке обслуживания в аэропортах из-за невозможности расплатиться за топливо. Из-за этого только за последние сутки были задержаны более 20 рейсов, в том числе по самым популярным у туристов направлениям — в Грецию, Кипр, Израиль и Турцию.

    На совещании Минтранса и Росавиации было решено, что «ВИМ-Авиа» сохранит только рейсы на Дальний Восток. В частности, рейсы в Благовещенск и Анадырь будут выполнены в ближайшие два дня.

    Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».

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