Сдают нервы: пассажиры «ВИМ-Авиа» рассказывают о многочасовом ожидании вылета

До чего доходят пассажиры, замученные многочасовым ожиданием полёта компанией
«ВИМ-Авиа»? И как вернуть деньги за сгоревшие билеты?
В столичном аэропорту Домодедово, который является базовым для компании «ВИМ-Авиа», в понедельник произошел очень говорящий инцидент. Один из пассажиров, устав от бесконечного ожидания рейса, попытался прорваться на взлетную полосу к самолету. Остановила его жена. Удивительно, что нервы сдали только у одного из пассажиров «ВИМ-Авиа», ведь компания с начала года задержала 12% своих рейсов. Против руководства авиаперевозчика возбуждено уголовное дело. Речь идет не только о долгах по зарплате и за топливо. Компания продавала билеты на свои рейсы, уже зная, что самолеты отправить не сможет. Репортаж корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Уже тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа» за последние несколько суток оказались заложниками в залах ожидания. Пассажиры размещают в соцсетях сходные кадры из Домодедово, из аэропорта Турции. Нечто похожее творится и в аэропортах Сочи и Симферополя.
Проблемы у этой авиакомпании начались не сегодня и не вчера, но самые массовые и длительные задержки рейсов «ВИМ-Авиа» произошли этим летом. В начале сезона отпусков около 100 тысяч туристов вообще не смогли улететь: их самолеты были отменены. По данным Генпрокуратуры, с начала года авиакомпания не смогла отправить вовремя более тысячи рейсов.
При этом пассажиров возмущают не только задержки, но и то, как представители «ВИМ-Авиа» себя ведут: клиентов не предупреждают о переносах или отменах рейсов, никто ничего толком не объясняет. В итоге, после часовых мучений у многих уже сдают нервы.
Пассажир: «Отвратительное ожидание. Мы находимся здесь с 10 часов, и все, что мы узнали, что возможно нас покормят. Обещали предоставить гостинцу. Но пока что у нас не еды, не гостиницы нет».
Пассажир: «У всех пересадки в Москве, билеты у многих уже сгорели. Ситуация достаточно плачевная. Нас не покормили, только дали воды попить и сок. Точное время вылета никто не говорит»
Как выяснилось, все дело в баснословных долгах перевозчика. «ВИМ-Авиа» задолжала не только своим сотрудникам по зарплате порядка 206 миллионов рублей, но и топливным компаниям за заправку самолетов. Только в Домодедово речь идет о просрочке выплат в размере 0,5 миллиарда рублей. Эксперты говорят: «ВИМ-Авиа» находится на грани повторения судьбы «Трансаэро», которая из-за долгов вообще вынуждена была прекратить существование.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Уже тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа» за последние несколько суток оказались заложниками в залах ожидания. Пассажиры размещают в соцсетях сходные кадры из Домодедово, из аэропорта Турции. Нечто похожее творится и в аэропортах Сочи и Симферополя.
Проблемы у этой авиакомпании начались не сегодня и не вчера, но самые массовые и длительные задержки рейсов «ВИМ-Авиа» произошли этим летом. В начале сезона отпусков около 100 тысяч туристов вообще не смогли улететь: их самолеты были отменены. По данным Генпрокуратуры, с начала года авиакомпания не смогла отправить вовремя более тысячи рейсов.
При этом пассажиров возмущают не только задержки, но и то, как представители «ВИМ-Авиа» себя ведут: клиентов не предупреждают о переносах или отменах рейсов, никто ничего толком не объясняет. В итоге, после часовых мучений у многих уже сдают нервы.
Пассажир: «Отвратительное ожидание. Мы находимся здесь с 10 часов, и все, что мы узнали, что возможно нас покормят. Обещали предоставить гостинцу. Но пока что у нас не еды, не гостиницы нет».
Пассажир: «У всех пересадки в Москве, билеты у многих уже сгорели. Ситуация достаточно плачевная. Нас не покормили, только дали воды попить и сок. Точное время вылета никто не говорит»
Как выяснилось, все дело в баснословных долгах перевозчика. «ВИМ-Авиа» задолжала не только своим сотрудникам по зарплате порядка 206 миллионов рублей, но и топливным компаниям за заправку самолетов. Только в Домодедово речь идет о просрочке выплат в размере 0,5 миллиарда рублей. Эксперты говорят: «ВИМ-Авиа» находится на грани повторения судьбы «Трансаэро», которая из-за долгов вообще вынуждена была прекратить существование.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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