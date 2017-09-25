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    СМИ: Домодедово отказывается в кредит заправлять самолеты «ВИМ-Авиа». Минтранс РФ, авиакомпании, аэропорт Домодедово, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: Домодедово отказывается в кредит заправлять самолеты «ВИМ-Авиа»

    СМИ: Домодедово отказывается в кредит заправлять самолеты «ВИМ-Авиа»

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    СМИ: Домодедово отказывается в кредит заправлять самолеты «ВИМ-Авиа»

    СМИ: Домодедово отказывается в кредит заправлять самолеты <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

      Авиакомпания «ВИМ-Авиа», из-за отмены и задержек рейсов которой уже пострадали не менее 3 тысяч человек, сегодня может вообще перейти на режим нелетной погоды.

      Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, сегодня — последний день, когда самолеты перевозчика заправляются в Домодедово в кредит. Задолженность «ВИМ-Авиа» перед аэропортом достигла полумиллиарда рублей. Перевозчик обратился к правительству помочь с уплатой долга. Просьба предоставить госгарантии по кредитам отправлена в Минтранс.

      Проблемы с выполнением рейсов у «ВИМ-Авиа» начались в июне этого года. Тогда ситуацию удалось стабилизировать, но с 22 сентября авиакомпания сорвала отправку 15 самолетов. По этому факту Следственный комитет начал доследственную проверку. В настоящее время Минтранс ведет переговоры с другими авиакомпаниями, которые могут взять на себя рейсы «ВИМ-Авиа».

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