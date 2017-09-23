Международная пилорама
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Международная пилорама

    Из аэропорта Домодедово начались вылеты задержанных рейсов «ВИМ-Авиа»

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    • Фото: Почуев Михаил / ТАСС
    Из аэропорта Домодедово начались вылеты задержанных рейсов <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Из аэропорта Домодедово начались вылеты задержанных рейсов «ВИМ-Авиа»

    Из аэропорта Домодедово начались вылеты задержанных рейсов <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>
  • Фото: Почуев Михаил / ТАСС

    • Обстановка в столичном аэропорту Домодедово нормализовалась после начала отправки задержанных рейсов компании «ВИМ-Авиа».

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Домодедово, вылеты задержанных рейсов компании «ВИМ-Авиа» начались. Обслуживание пассажиров ведется в плановом режиме.

    Напомним, за последние двое суток «ВИМ-Авиа» задержала более 15 рейсов из столичного Домодедово. В результате тысячи пассажиров не смогли вылететь вовремя. В связи с произошедшим прокуратура и следственное управление СК РФ на транспорте начали проверку. В Минтрансе заявили, что ситуация связана с неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. При этом в авиакомпании объяснили, что проблемы «вызваны традиционным сезонным спадом».

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