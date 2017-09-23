В аэропорту Домодедово потерялся гроб с покойником

Одна из пассажирок, ожидающих вылета из Домодедово, где произошел коллапс в связи со скандалом вокруг «ВИМ‐Авиа», рассказала, что службы аэропорта потеряли гроб с покойником.
Тело умершего должны были еще накануне доставить в Благовещенск, но сейчас родственники даже не располагают информацией, где находится гроб. Об этом телеканалу «360» рассказала знакомая семьи, понесшей утрату.
Татьяна, пассажирка: «Они (родственники) оплатили авиакомпании 118 тысяч рублей за доставку вчерашним рейсом. Уже сегодня должны были тело получить. Так как рейс не прилетел, они говорят: мы теперь не знаем, где искать гроб, куда его дели».
Напомним, за последние двое суток «ВИМ-Авиа» задержала более 15 рейсов из столичного Домодедово, вылета ожидают тысячи пассажиров. В Минтрансе заявили, что ситуация связана с неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. При этом в авиакомпании заявляют, что трудности с расписанием «вызваны традиционным сезонным спадом».
Татьяна, пассажирка: «Они (родственники) оплатили авиакомпании 118 тысяч рублей за доставку вчерашним рейсом. Уже сегодня должны были тело получить. Так как рейс не прилетел, они говорят: мы теперь не знаем, где искать гроб, куда его дели».
Напомним, за последние двое суток «ВИМ-Авиа» задержала более 15 рейсов из столичного Домодедово, вылета ожидают тысячи пассажиров. В Минтрансе заявили, что ситуация связана с неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. При этом в авиакомпании заявляют, что трудности с расписанием «вызваны традиционным сезонным спадом».
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