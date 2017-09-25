После задержек рейсов «ВИМ-Авиа» возбуждено дело о хищении денег пассажиров

Сотрудников авиакомпании
«ВИМ-Авиа» заподозрили в хищении средств пассажиров.
По версии следствия, должностные лица авиакомпании, зная, что «ВИМ-Авиа» из-за отсутствия денег на топливо не может выполнять обязательства по перевозке пассажиров, продолжали продавать билеты на рейсы. Таким образом, они обманом получили более миллиона рублей.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователями уже опрошен гендиректор авиакомпании, направлены запросы в адрес поставщиков топлива, истребована документация, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Отметим, что ранее сегодня стало известно, что Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании. Устранить нарушения от перевозчика потребовала Генпрокуратура.
Проблемы с выполнением рейсов у «ВИМ-Авиа» начались еще летом этого года. Тогда ситуацию удалось стабилизировать, но в минувшие выходные более 20 рейсов авиакомпании не смогли вовремя вылететь из Домодедово. Причина — долги по оплате топлива на 500 млн рублей. Аэропорт согласилось обслуживать самолеты перевозчика только до конца дня.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователями уже опрошен гендиректор авиакомпании, направлены запросы в адрес поставщиков топлива, истребована документация, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Отметим, что ранее сегодня стало известно, что Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании. Устранить нарушения от перевозчика потребовала Генпрокуратура.
Проблемы с выполнением рейсов у «ВИМ-Авиа» начались еще летом этого года. Тогда ситуацию удалось стабилизировать, но в минувшие выходные более 20 рейсов авиакомпании не смогли вовремя вылететь из Домодедово. Причина — долги по оплате топлива на 500 млн рублей. Аэропорт согласилось обслуживать самолеты перевозчика только до конца дня.
Комментарии