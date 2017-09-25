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    В Домодедово пассажир задержанного рейса «ВИМ-Авиа» попытался прорваться на летное поле

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    В Домодедово пассажир задержанного рейса «ВИМ-Авиа» попытался прорваться на летное поле

    В Домодедово пассажир задержанного рейса <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> попытался прорваться на летное поле

    Пьяный пассажир попытался попасть на летное поле в аэропорту Домодедово.

    Мужчина, который ждал вылета рейса компании «ВИМ-Авиа» в Домодедово, сначала закупился алкоголем в аэропорту, а потом устроил застолье вместе с друзьями. После этого нетрезвый пассажир задерживаемого рейса попытался открыть двери в зоне вылета и попасть на летное поле.

    Представитель авиакомпании позвал охрану, однако возмутитель спокойствия был остановлен женой и другими пассажирами.

    Отметим, что только сегодня в Домодедово и Пулково было задержано более 20 рейсов «ВИМ-Авиа». Как отмечает «Интерфакс», представители перевозчика уговаривают пассажиров покинуть аэропорт, так как вылет по рейсам назначен на середину следующего дня.

    смотретьСМИ: Домодедово отказывается в кредит заправлять самолеты «ВИМ-Авиа»
    СМИ: Домодедово отказывается в кредит заправлять самолеты «ВИМ-Авиа»
    Напомним, серьезные проблемы у «ВИМ-Авиа» возникли из-за долгов по оплате топлива, которые 500 млн рублей. В результате были задержаны десятки рейсов. А сегодня стало известно, что СК возбудил уголовное дело о мошенничестве. Сотрудников «ВИМ-Авиа» заподозрили в хищении более миллиона рублей у клиентов.

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