Минтранс пообещал решить проблемы пассажиров «ВИМ-Авиа» за два дня

В Ростуризме создан оперативный штаб по возвращению
из-за рубежа тех российских туристов, которые купили билеты у компании «ВИМ-Авиа», объявившей об отмене всех чартерных рейсов. Всего билеты на отмененные рейсы у «ВИМ-Авиа» купили почти 200 тысяч человек.
Кто и как будет вывозить россиян, пока не решили. В Ростуризме создан оперативный штаб и открыта горячая линия, но пока там лишь собирают информацию от пассажиров, а помочь ничем не могут.
Известно, что перевезти нужно как минимум 140 тысяч человек. Другие авиакомпании на совещании в Росавиации заявили, что не смогут оперативно взять на себя такое количество пассажиров. Но в Минтрансе пообещали, что вопрос перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» будет решен в течение двух дней.
Минтранс: «В течение двух дней будет произведено согласование сетки расписаний с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров „ВИМ-Авиа“».
При этом отмечается, что «в максимально возможном объеме будет обеспечено согласование сетки полетов по регулярным направлениям, преимущественно внутри страны, а также за рубеж».
Принять рейсы «ВИМ-Авиа» согласился аэропорт Внуково. Ранее авиакомпания выполняла все свои московские рейсы из Домодедово.
Ранее сегодня Ассоциация туроператоров России направила обращение в правительство страны с просьбой вмешаться в ситуацию и предупредила, что остановка деятельности «ВИМ-Авиа» приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках.
Уже сейчас десятки тысяч туристов не могут вернуться домой. Самая сложная ситуация — в Анталье. Туристов уже выселили из отелей, сейчас они вынуждены просто сидеть в аэропорту, в том числе семьи с маленькими детьми.
Руководство «ВИМ-Авиа» уповает на финансовую поддержку от государства и помощь коллег.
Рашид Мурсекаев, владелец «ВИМ-Авиа»: «Изучаем возможности введения внешнего антикризисного управления. В данный момент продолжаем переговоры с финансовыми структурами и госорганами о поддержке авиакомпании для нормализации ситуации и дальнейшего скорейшего вывоза пассажиров».
Проблемы у «ВИМ-Авиа» начались еще в мае. Сначала в компании объясняли задержки рейсов техническими причинами, но позже выяснилось, что компания погрязла в долгах, — больше 4 млрд должны только «Сбербанку». Кроме того, все это лето «ВИМ-Авиа» заправляла самолеты в долг, пока в аэропорту Домодедово не заявили, что больше не будут обслуживать их лайнеры. Долг перед Домодедово — 500 миллионов рублей.
В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело: следователи выясняют, куда улетели деньги пассажиров.
По мнению экспертов, спасти «ВИМ-Авиа» сейчас может только чудо, если какая-то компания возьмет на себя ее финансовые обязательства. Пока желающих нет.
«ВИМ-Авиа» входила в десятку крупнейших авиаперевозчиков России и осуществляла рейсы более чем в 30 пунктов назначения по всей стране и за рубежом. Основные города — Сочи, Барселона, Римини, Салоники, Анталья, то есть самые популярные туристические направления.
На данный момент «ВИМ-Авиа» обязалась выполнить рейсы на Дальний Восток. Минтранс, Росавиация и губернаторы дальневосточных регионов экстренно договорились о заправке самолетов, поэтому все рейсы, которые запланированы до 10 октября, будут выполнены. На этом направлении в этот период продано около 3000 билетов. В дальнейшем надеются подключить других авиаперевозчиков.
Известно, что перевезти нужно как минимум 140 тысяч человек. Другие авиакомпании на совещании в Росавиации заявили, что не смогут оперативно взять на себя такое количество пассажиров. Но в Минтрансе пообещали, что вопрос перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» будет решен в течение двух дней.
Минтранс: «В течение двух дней будет произведено согласование сетки расписаний с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров „ВИМ-Авиа“».
При этом отмечается, что «в максимально возможном объеме будет обеспечено согласование сетки полетов по регулярным направлениям, преимущественно внутри страны, а также за рубеж».
Принять рейсы «ВИМ-Авиа» согласился аэропорт Внуково. Ранее авиакомпания выполняла все свои московские рейсы из Домодедово.
Ранее сегодня Ассоциация туроператоров России направила обращение в правительство страны с просьбой вмешаться в ситуацию и предупредила, что остановка деятельности «ВИМ-Авиа» приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках.
Уже сейчас десятки тысяч туристов не могут вернуться домой. Самая сложная ситуация — в Анталье. Туристов уже выселили из отелей, сейчас они вынуждены просто сидеть в аэропорту, в том числе семьи с маленькими детьми.
Руководство «ВИМ-Авиа» уповает на финансовую поддержку от государства и помощь коллег.
Рашид Мурсекаев, владелец «ВИМ-Авиа»: «Изучаем возможности введения внешнего антикризисного управления. В данный момент продолжаем переговоры с финансовыми структурами и госорганами о поддержке авиакомпании для нормализации ситуации и дальнейшего скорейшего вывоза пассажиров».
Проблемы у «ВИМ-Авиа» начались еще в мае. Сначала в компании объясняли задержки рейсов техническими причинами, но позже выяснилось, что компания погрязла в долгах, — больше 4 млрд должны только «Сбербанку». Кроме того, все это лето «ВИМ-Авиа» заправляла самолеты в долг, пока в аэропорту Домодедово не заявили, что больше не будут обслуживать их лайнеры. Долг перед Домодедово — 500 миллионов рублей.
В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело: следователи выясняют, куда улетели деньги пассажиров.
По мнению экспертов, спасти «ВИМ-Авиа» сейчас может только чудо, если какая-то компания возьмет на себя ее финансовые обязательства. Пока желающих нет.
«ВИМ-Авиа» входила в десятку крупнейших авиаперевозчиков России и осуществляла рейсы более чем в 30 пунктов назначения по всей стране и за рубежом. Основные города — Сочи, Барселона, Римини, Салоники, Анталья, то есть самые популярные туристические направления.
На данный момент «ВИМ-Авиа» обязалась выполнить рейсы на Дальний Восток. Минтранс, Росавиация и губернаторы дальневосточных регионов экстренно договорились о заправке самолетов, поэтому все рейсы, которые запланированы до 10 октября, будут выполнены. На этом направлении в этот период продано около 3000 билетов. В дальнейшем надеются подключить других авиаперевозчиков.
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