«ВИМ-Авиа» выполнит рейсы в Благовещенск и Анадырь

Около ста тысяч туристов могут пострадать
из-за решения компании «ВИМ-Авиа» прекратить чартерные перевозки.
Рейсы проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» задержаны на неопределенный срок. Могут сохраниться рейсы на Дальний Восток. По итогам совещания с участием главы Минтранса и Росавиации было принято решение, что полеты в Благовещенск и Анадырь будут выполнены.
Накануне «Вим-Авиа» заявила о приостановке полетов из-за невозможности расплатиться за топливо. Из-за этого только в последние сутки были задержаны более 20 рейсов. Тысячи пассажиров застряли в аэропортах.
Рашин Мурсекаев, совладелец «Вим-Авиа»: «Изучаем возможности введения внешнего антикризисного управления. В данный момент продолжаем переговоры с финансовыми структурами и госорганами о поддержке авиакомпании для нормализации ситуации и дальнейшего скорейшего вывоза пассажиров».
Ранее стало известно, что к безденежью прибавились проблемы с законом. В Следственном комитете сотрудников авиакомпании подозревают в мошенничестве и хищении денег у пассажиров. Возбуждено уголовное дело.
Елена Марковская, старший помощник руководителя МСУ на транспорте СК РФ: «Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками, и не имея возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы».
Продавались невозвратные билеты, то есть, пассажир не может сдать их и получить обратно свои деньги. В Роспотребнадзоре напомнили, что утешение для пострадавших все же есть. По закону, пассажир имеет право на возмещение убытков при задержке рейсов. А в Российском союзе туриндустрии заявили, что туроператоры также понесут огромные финансовые потери с уходом «ВИМ-Авиа».
Накануне «Вим-Авиа» заявила о приостановке полетов из-за невозможности расплатиться за топливо. Из-за этого только в последние сутки были задержаны более 20 рейсов. Тысячи пассажиров застряли в аэропортах.
Рашин Мурсекаев, совладелец «Вим-Авиа»: «Изучаем возможности введения внешнего антикризисного управления. В данный момент продолжаем переговоры с финансовыми структурами и госорганами о поддержке авиакомпании для нормализации ситуации и дальнейшего скорейшего вывоза пассажиров».
Ранее стало известно, что к безденежью прибавились проблемы с законом. В Следственном комитете сотрудников авиакомпании подозревают в мошенничестве и хищении денег у пассажиров. Возбуждено уголовное дело.
Елена Марковская, старший помощник руководителя МСУ на транспорте СК РФ: «Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками, и не имея возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы».
Продавались невозвратные билеты, то есть, пассажир не может сдать их и получить обратно свои деньги. В Роспотребнадзоре напомнили, что утешение для пострадавших все же есть. По закону, пассажир имеет право на возмещение убытков при задержке рейсов. А в Российском союзе туриндустрии заявили, что туроператоры также понесут огромные финансовые потери с уходом «ВИМ-Авиа».
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