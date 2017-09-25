Росавиация: «ВИМ-Авиа» прекращает выполнение чартерных рейсов

В Росавиации сообщили, что компания
«ВИМ-Авиа» полностью прекратит выполнение чартерных рейсов. На социально значимых маршрутах перевозчика заменят другие авиакомпании.
Сообщение пресс-службы Росавиации: «Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха. С российскими авиакомпаниями ведутся переговоры о замене „ВИМ-Авиа“ на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока».
В Росавиации также заявили, что прорабатываются меры, направленные на продолжение перевозок пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы Росавиации: «Государственные органы прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров авиакомпании „ВИМ-Авиа“. Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью. Продолжается работа с кредиторами „ВИМ-Авиа“. Они сохраняют интерес к авиакомпании, но только в случае коренного изменения ее финансовой модели».
А представители компании «ВИМ-Авиа» сообщают о тяжелой финансовой ситуации: оборотные средства закончились, финансирование компании заморожено, приостановлено обслуживание в аэропортах, пишет РИА Новости. Владельцы авиакомпании ведут переговоры с финансовыми структурами о поддержке и введении внешнего управления.
Ранее сообщалось, что сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа» заподозрили в хищении средств, возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи проверяют информацию о том, что должностные лица авиакомпании, зная, что из-за отсутствия денег на топливо рейсы не могут быть выполнены, продолжали продавать билеты.
Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании по запросу Генпрокуратуры.
Напомним, в минувшие выходные более 20 рейсов авиакомпании не смогли вовремя вылететь из Домодедово из-за долгов по оплате топлива в размере 500 млн рублей.
В Росавиации также заявили, что прорабатываются меры, направленные на продолжение перевозок пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы Росавиации: «Государственные органы прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров авиакомпании „ВИМ-Авиа“. Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью. Продолжается работа с кредиторами „ВИМ-Авиа“. Они сохраняют интерес к авиакомпании, но только в случае коренного изменения ее финансовой модели».
А представители компании «ВИМ-Авиа» сообщают о тяжелой финансовой ситуации: оборотные средства закончились, финансирование компании заморожено, приостановлено обслуживание в аэропортах, пишет РИА Новости. Владельцы авиакомпании ведут переговоры с финансовыми структурами о поддержке и введении внешнего управления.
Ранее сообщалось, что сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа» заподозрили в хищении средств, возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи проверяют информацию о том, что должностные лица авиакомпании, зная, что из-за отсутствия денег на топливо рейсы не могут быть выполнены, продолжали продавать билеты.
Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании по запросу Генпрокуратуры.
Напомним, в минувшие выходные более 20 рейсов авиакомпании не смогли вовремя вылететь из Домодедово из-за долгов по оплате топлива в размере 500 млн рублей.
Комментарии