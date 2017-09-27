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    Росавиация провела экстренное совещание по «ВИМ-Авиа». авиакомпании, авиация, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРосавиация провела экстренное совещание по «ВИМ-Авиа»

    Росавиация провела экстренное совещание по «ВИМ-Авиа»

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    Росавиация провела экстренное совещание по <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Росавиация провела экстренное совещание по «ВИМ-Авиа»

    Росавиация провела экстренное совещание по <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

      Десятки тысяч пассажиров компании «ВИМ-Авиа» в эти минуты ждут возможности вылететь из аэропортов. Однако до сих пор проблема не решена.

      В Сочи отменены все рейсы «ВИМ-Авиа» в Москву. Сначала людей обнадежили новостью, что за ними вылетел самолет из столицы. Однако позже информация не подтвердилась, и пассажирам предложили переместиться в гостиницу. Отчаявшиеся уезжают в Краснодар и Ростов, чтобы уже оттуда вылететь в Москву.

      В столичном Домодедово и петербургском Пулково застряли cотни туристов из Китая. К ним направили сотрудников посольства, чтобы объяснить ситуацию и рассказать о продлении срока безвизового пребывания, пока власти ищут альтернативные рейсы для их отправки на Родину. Всего из России не могут вылететь порядка 2 тысяч граждан Китая.

      У российских туристов самая тяжелая ситуация в Турции, прежде всего в Анталье. Там самолеты «ВИМ-Авиа» остановлены за неуплату аэродромных услуг и топлива. В Росавиации прошло экстренное совещание.

      Сергей Извольский, официальный представитель Росавиации: «Крайне остро стоит вопрос с вывозом наших пассажиров. Средства будут найдены, они уже найдены. Они будут направлены также в авиакомпанию „ВИМ-Авиа“, для того, чтобы те самолеты, которые сейчас можно использовать, были задействованы в вывозе наших пассажиров. Они будут направлены по необходимости в другие авиакомпании, которые будут участвовать в вывозе пассажиров».

      К решению проблемы подключились туроператоры. Некоторые вывозят застрявших туристов за свой счет. Таким способом домой вернулись пока 800 человек. Однако за границей по-прежнему находятся почти 39 тысяч россиян, купивших билеты «ВИМ-Авиа». В основном, в Турции, а также в Италии, Испании, Греции и на Кипре. Всего же, по подсчетам Ростуризма, проблемная авиакомпания успела реализовать почти 200 тысяч билетов.

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