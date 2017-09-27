Туроператорам придется раскошелиться для возвращения клиентов «ВИМ-авиа» из-за границы

Третьи сутки не в пути: пассажиры оскандалившейся
«ВИМ-авиа» устраивают митинги в аэропортах. Кто поможет 40 тысячам россиян вернуться на родину?
Скандал с «ВИМ-авиа» обернулся масштабной катастрофой. Многомиллионные долги, мошенничество — со всем этим будет разбираться следствие. Но сейчас главное -
почти 200 тысяч проданных билетов на чартеры, которые больше не летают.
Ассоциация туроператоров России обратилась к правительству с просьбой вмешаться. Ведь все 9 компаний, которые заключали договора с «ВИМ-авиа», полностью оплатили перевозки. Где эти миллионы, теперь выясняют следователи: в отношении руководства компании уже возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». И сейчас получается, туроператорам нужно достать деньги, что называется, из своего кармана, чтобы все же вернуть на родину отдыхающих.
Александр Цандекиди, генеральный директор компании-туроператора: «Сами для себя мы проработали свой механизм — в нашей компании присутствует верховенство интереса туриста во чтобы это ни обходилось для нас. Мы выполняем свои обязательства и потом смотрим, во что это нам вылилось, и начинаются разбирательства».
При этом в туркомпаниях говорят: это еще хорошо, что уже конец сезона. Страшно представить, что было бы, случись подобное месяц назад.
почти 200 тысяч проданных билетов на чартеры, которые больше не летают.
Ассоциация туроператоров России обратилась к правительству с просьбой вмешаться. Ведь все 9 компаний, которые заключали договора с «ВИМ-авиа», полностью оплатили перевозки. Где эти миллионы, теперь выясняют следователи: в отношении руководства компании уже возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». И сейчас получается, туроператорам нужно достать деньги, что называется, из своего кармана, чтобы все же вернуть на родину отдыхающих.
Александр Цандекиди, генеральный директор компании-туроператора: «Сами для себя мы проработали свой механизм — в нашей компании присутствует верховенство интереса туриста во чтобы это ни обходилось для нас. Мы выполняем свои обязательства и потом смотрим, во что это нам вылилось, и начинаются разбирательства».
При этом в туркомпаниях говорят: это еще хорошо, что уже конец сезона. Страшно представить, что было бы, случись подобное месяц назад.
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