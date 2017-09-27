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    Туроператорам придется раскошелиться для возвращения клиентов «ВИМ-авиа» из-за границы. авиакомпании, авиация, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТуроператорам придется раскошелиться для возвращения клиентов «ВИМ-авиа» из-за границы

    Туроператорам придется раскошелиться для возвращения клиентов «ВИМ-авиа» из-за границы

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    Туроператорам придется раскошелиться для возвращения клиентов <nobr>«ВИМ-авиа»</nobr> <nobr>из-за</nobr> границы

    Туроператорам придется раскошелиться для возвращения клиентов «ВИМ-авиа» из-за границы

    Туроператорам придется раскошелиться для возвращения клиентов <nobr>«ВИМ-авиа»</nobr> <nobr>из-за</nobr> границы

      Третьи сутки не в пути: пассажиры оскандалившейся «ВИМ-авиа» устраивают митинги в аэропортах. Кто поможет 40 тысячам россиян вернуться на родину?

      Скандал с «ВИМ-авиа» обернулся масштабной катастрофой. Многомиллионные долги, мошенничество — со всем этим будет разбираться следствие. Но сейчас главное -
      почти 200 тысяч проданных билетов на чартеры, которые больше не летают.

      Ассоциация туроператоров России обратилась к правительству с просьбой вмешаться. Ведь все 9 компаний, которые заключали договора с «ВИМ-авиа», полностью оплатили перевозки. Где эти миллионы, теперь выясняют следователи: в отношении руководства компании уже возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». И сейчас получается, туроператорам нужно достать деньги, что называется, из своего кармана, чтобы все же вернуть на родину отдыхающих.

      Александр Цандекиди, генеральный директор компании-туроператора: «Сами для себя мы проработали свой механизм — в нашей компании присутствует верховенство интереса туриста во чтобы это ни обходилось для нас. Мы выполняем свои обязательства и потом смотрим, во что это нам вылилось, и начинаются разбирательства».

      При этом в туркомпаниях говорят: это еще хорошо, что уже конец сезона. Страшно представить, что было бы, случись подобное месяц назад.

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