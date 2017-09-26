Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2

    Туроператоры оценили убытки от проблем «ВИМ-Авиа» в десятки миллионов долларов

    комментировать

    Туроператоры оценили убытки от проблем «ВИМ-Авиа» в десятки миллионов долларов

    Туроператоры оценили убытки от проблем <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> в десятки миллионов долларов

    Убытки туроператоров от проблем «ВИМ-Авиа», отменившей чартерные рейсы и часть регулярных, только на данном этапе составляют несколько десятков миллионов долларов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

    Глава АТОР Майя Ломидзе объяснила, что речь идет о депозитах, которые выплатили перевозчику 10 туроператоров.

    Майя Ломидзе: «Депозиты возвращены не были. Будем считать, что на данный момент потери составляют несколько десятков миллионов долларов по тем 10 туроператорам, которые сотрудничали с „ВИМ-Авиа“».

    Кроме того, некоторые туроператоры уже начали пересаживать своих клиентов на рейсы других авиакомпаний за свой счет.

    Ломидзе также подчеркнула, что обращение АТОР к правительству остается в силе.

    Глава Ростуризма Олег Сафонов в свою очередь сообщил, что «ВИМ-Авиа» продала почти 200 тысяч билетов на свои рейсы, в основном на период до конца октября. В данный момент, по данным Ростуризма, за рубежом находятся 38915 пассажиров «ВИМ-Авиа», основная масса которых — в Турции. Кроме того, рейсами «ВИМ-Авиа» из России должны были улететь около 2000 китайских туристов.

    Регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» согласились взять на себя несколько перевозчиков. Их затраты будут компенсированы из федерального бюджета. Вывоз пассажиров чартерных рейсов планируется профинансировать из «внебюджетных источников».

    Новости по теме

    Проблемы «ВИМ-Авиа»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru