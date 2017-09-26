Туроператоры оценили убытки от проблем «ВИМ-Авиа» в десятки миллионов долларов

Убытки туроператоров от проблем
«ВИМ-Авиа», отменившей чартерные рейсы и часть регулярных, только на данном этапе составляют несколько десятков миллионов долларов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Глава АТОР Майя Ломидзе объяснила, что речь идет о депозитах, которые выплатили перевозчику 10 туроператоров.
Майя Ломидзе: «Депозиты возвращены не были. Будем считать, что на данный момент потери составляют несколько десятков миллионов долларов по тем 10 туроператорам, которые сотрудничали с „ВИМ-Авиа“».
Кроме того, некоторые туроператоры уже начали пересаживать своих клиентов на рейсы других авиакомпаний за свой счет.
Ломидзе также подчеркнула, что обращение АТОР к правительству остается в силе.
Глава Ростуризма Олег Сафонов в свою очередь сообщил, что «ВИМ-Авиа» продала почти 200 тысяч билетов на свои рейсы, в основном на период до конца октября. В данный момент, по данным Ростуризма, за рубежом находятся 38915 пассажиров «ВИМ-Авиа», основная масса которых — в Турции. Кроме того, рейсами «ВИМ-Авиа» из России должны были улететь около 2000 китайских туристов.
Регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» согласились взять на себя несколько перевозчиков. Их затраты будут компенсированы из федерального бюджета. Вывоз пассажиров чартерных рейсов планируется профинансировать из «внебюджетных источников».
Майя Ломидзе: «Депозиты возвращены не были. Будем считать, что на данный момент потери составляют несколько десятков миллионов долларов по тем 10 туроператорам, которые сотрудничали с „ВИМ-Авиа“».
Кроме того, некоторые туроператоры уже начали пересаживать своих клиентов на рейсы других авиакомпаний за свой счет.
Ломидзе также подчеркнула, что обращение АТОР к правительству остается в силе.
Глава Ростуризма Олег Сафонов в свою очередь сообщил, что «ВИМ-Авиа» продала почти 200 тысяч билетов на свои рейсы, в основном на период до конца октября. В данный момент, по данным Ростуризма, за рубежом находятся 38915 пассажиров «ВИМ-Авиа», основная масса которых — в Турции. Кроме того, рейсами «ВИМ-Авиа» из России должны были улететь около 2000 китайских туристов.
Регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» согласились взять на себя несколько перевозчиков. Их затраты будут компенсированы из федерального бюджета. Вывоз пассажиров чартерных рейсов планируется профинансировать из «внебюджетных источников».
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