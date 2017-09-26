Сотни туристов из Китая нарушили миграционные правила РФ из-за «ВИМ-Авиа»

Более 20 туристических групп из Китая не смогли вылететь на родину из Москвы и
Санкт-Петербурга в назначенное время из-за отмены рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа».
Исполнительный директор ассоциации «Мир без границ», которая занимается приемом китайских туристов в России, сообщила РИА Новости, что, по состоянию на сегодняшний день, в аэропорту Домодедово застряли 13 туристических групп из Китая (482 человека), в аэропорту Пулково — еще девять групп. И все эти группы находятся в залах ожидания, то есть вне «стерильной зоны», так как границу они не пересекали.
Светлана Пятихатка, исполнительный директор ассоциации «Мир без границ»: «Невозможность вылета безвизовых групп порождает целый ряд проблем, связанных с размещением туристов в отелях, а также в части визового и миграционного законодательства. Групповая виза предполагает жесткие сроки въезда и выезда, и несоблюдение срока выезда влечет за собой нарушение миграционных правил».
Пятихатка подчеркнула, что нормативные документы не регулируют процедуру продления срока действия конкретного безвизового списка.
При этом до 3 октября еще 63 китайские туристические группы должны покинуть аэропорты двух столиц бортами «ВИМ-Авиа». Если ситуация с перевозчиком не изменится, проблемы с выездом в эти сроки возникнут у 2,3 тыс. туристов из КНР.
Что касается россиян, то за рубежом находятся более 40 тысяч клиентов «ВИМ-Авиа». Всего отмена рейсов затронула, по разным оценкам, от 50 до 80 тысяч человек. Минтранс пообещал найти выход из ситуации в течение двух дней.
Светлана Пятихатка, исполнительный директор ассоциации «Мир без границ»: «Невозможность вылета безвизовых групп порождает целый ряд проблем, связанных с размещением туристов в отелях, а также в части визового и миграционного законодательства. Групповая виза предполагает жесткие сроки въезда и выезда, и несоблюдение срока выезда влечет за собой нарушение миграционных правил».
Пятихатка подчеркнула, что нормативные документы не регулируют процедуру продления срока действия конкретного безвизового списка.
При этом до 3 октября еще 63 китайские туристические группы должны покинуть аэропорты двух столиц бортами «ВИМ-Авиа». Если ситуация с перевозчиком не изменится, проблемы с выездом в эти сроки возникнут у 2,3 тыс. туристов из КНР.
Что касается россиян, то за рубежом находятся более 40 тысяч клиентов «ВИМ-Авиа». Всего отмена рейсов затронула, по разным оценкам, от 50 до 80 тысяч человек. Минтранс пообещал найти выход из ситуации в течение двух дней.
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