Самолеты спецотряда «Россия» вернули в Москву клиентов «ВИМ-Авиа»

Самолеты специального летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства, доставили домой пассажиров
«ВИМ-Авиа».
Два самолета Ту-214 вернулись из Антальи в Москву. Авиалайнеры приземлились во Внуково в ночь на субботу.
Как сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, этими самолетами из Турции было вывезено 320 человек. При этом она подчеркнула, что спецотряд «Россия» готов продолжить помогать пассажирам «ВИМ-Авиа», передает ТАСС.
Ту-214 летного отряда «Россия» были направлены в Анталью по поручению Владимира Путина.
Напомним, 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем — долги компании достигли 1,3 млрд рублей. Этому предшествовала целая серия задержек рейсов. Также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщил министр транспорта Максим Соколов, всего по состоянию на вечер пятницы авиакомпании вывезли 1,355 тыс. пассажиров «ВИМ-Авиа». К 1 октября прогнозируется увеличение количества вылетающих пассажиров до 2,5 тыс. человек в сутки.
Как сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, этими самолетами из Турции было вывезено 320 человек. При этом она подчеркнула, что спецотряд «Россия» готов продолжить помогать пассажирам «ВИМ-Авиа», передает ТАСС.
Ту-214 летного отряда «Россия» были направлены в Анталью по поручению Владимира Путина.
Напомним, 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем — долги компании достигли 1,3 млрд рублей. Этому предшествовала целая серия задержек рейсов. Также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщил министр транспорта Максим Соколов, всего по состоянию на вечер пятницы авиакомпании вывезли 1,355 тыс. пассажиров «ВИМ-Авиа». К 1 октября прогнозируется увеличение количества вылетающих пассажиров до 2,5 тыс. человек в сутки.
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