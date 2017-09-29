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    Путин подключил спецотряд «Россия» к вывозу пассажиров «ВИМ-Авиа»

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    Путин подключил спецотряд «Россия» к вывозу пассажиров «ВИМ-Авиа»

    Путин подключил спецотряд «Россия» к вывозу пассажиров <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Два самолета Ту-214 специального летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства, направлены на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа».

    По поручению Владимира Путина самолеты отправились в турецкую Анталью.

    Как уточнила пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова, обслуживаться самолеты будут в аэропорту Внуково, передает РИА Новости.

    Кроме того, глава Минтранса Максим Соколов поручил резервировать блоки кресел на рейсах авиакомпаний S7 и «Аэрофлота» для клиентов «ВИМ-Авиа». При этом министр подчеркнул, что вывоз туристов из турецкой Антальи продолжает оставаться главным приоритетом.

    Напомним, 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем — долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей. Этому предшествовала целая серия задержек и отмен рейсов. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров.

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    Отметим, что в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» Максим Соколов подвергся жесткой критике со стороны президента. Главе Минтранса было объявлено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.

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