Путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта

Министру транспорта Максиму Соколову объявлено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, ранее Максим Соколов подвергся жесткой критике со стороны президента в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа». Глава государства также раскритиковал критерии Минтранса, которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в деятельности авиакомпании.
В начале недели «ВИМ-Авиа» призналась, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей.
Кроме того, после массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров.
Напомним, ранее Максим Соколов подвергся жесткой критике со стороны президента в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа». Глава государства также раскритиковал критерии Минтранса, которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в деятельности авиакомпании.
В начале недели «ВИМ-Авиа» призналась, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей.
Кроме того, после массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров.
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