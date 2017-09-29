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    Путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта

    Путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта

    Путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Министру транспорта Максиму Соколову объявлено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.

    Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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    Напомним, ранее Максим Соколов подвергся жесткой критике со стороны президента в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа». Глава государства также раскритиковал критерии Минтранса, которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в деятельности авиакомпании.

    В начале недели «ВИМ-Авиа» призналась, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей.

    Кроме того, после массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров.

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