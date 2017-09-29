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    Суд отправил главбуха «ВИМ-Авиа» под домашний арест

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Суд отправил главбуха <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> под домашний арест

    Суд отправил главбуха «ВИМ-Авиа» под домашний арест

    Суд отправил главбуха <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> под домашний арест
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Басманный суд избрал меру пресечения для главного бухгалтера авиакомпании «ВИМ-Авиа».

    Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил главного бухгалтера авиакомпании «ВИМ-Авиа» Екатерину Пантелееву под домашний арест до 25 ноября.

    Следователь отметила в суде, что пока установлены и задержаны не все возможные преступники, и обосновала ходатайство о домашнем аресте тем, что Пантелеева «может оказать давление на других фигурантов дела».

    Сама Пантелеева заявила, что не намерена обжаловать решение суда.

    смотретьГендиректору «ВИМ-Авиа» предъявлено обвинение в мошенничестве
    Гендиректору «ВИМ-Авиа» предъявлено обвинение в мошенничестве
    Главный бухгалтер и генеральный директор авиакомпании «ВИМ-Авиа» обвиняются по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие обвиняет их в хищениях денежных средств пассажиров. Гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев попросил суд отпустить его под подписку о невыезде, чтобы он мог работать, сообщает ТАСС.

    Александр Кочнев, гендиректор «ВИМ-Авиа»: «Прошу избрать мне меру пресечения в виде подписки о невыезде для того, чтобы я мог осуществлять деятельность по ликвидации возникших последствий в компании».

    По некоторым данным, на место Кочнева в авиакомпании уже назначен Александр Бурдин.

    В начале недели «ВИМ-Авиа» объявила, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей.

    После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров.


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