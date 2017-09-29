Суд отправил главбуха «ВИМ-Авиа» под домашний арест

Басманный суд избрал меру пресечения для главного бухгалтера авиакомпании
«ВИМ-Авиа».
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил главного бухгалтера авиакомпании «ВИМ-Авиа» Екатерину Пантелееву под домашний арест до 25 ноября.
Следователь отметила в суде, что пока установлены и задержаны не все возможные преступники, и обосновала ходатайство о домашнем аресте тем, что Пантелеева «может оказать давление на других фигурантов дела».
Сама Пантелеева заявила, что не намерена обжаловать решение суда.
Главный бухгалтер и генеральный директор авиакомпании «ВИМ-Авиа» обвиняются по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие обвиняет их в хищениях денежных средств пассажиров. Гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев попросил суд отпустить его под подписку о невыезде, чтобы он мог работать, сообщает ТАСС.
Александр Кочнев, гендиректор «ВИМ-Авиа»: «Прошу избрать мне меру пресечения в виде подписки о невыезде для того, чтобы я мог осуществлять деятельность по ликвидации возникших последствий в компании».
По некоторым данным, на место Кочнева в авиакомпании уже назначен Александр Бурдин.
В начале недели «ВИМ-Авиа» объявила, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей.
После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров.
Следователь отметила в суде, что пока установлены и задержаны не все возможные преступники, и обосновала ходатайство о домашнем аресте тем, что Пантелеева «может оказать давление на других фигурантов дела».
Сама Пантелеева заявила, что не намерена обжаловать решение суда.
Главный бухгалтер и генеральный директор авиакомпании «ВИМ-Авиа» обвиняются по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие обвиняет их в хищениях денежных средств пассажиров. Гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев попросил суд отпустить его под подписку о невыезде, чтобы он мог работать, сообщает ТАСС.
Александр Кочнев, гендиректор «ВИМ-Авиа»: «Прошу избрать мне меру пресечения в виде подписки о невыезде для того, чтобы я мог осуществлять деятельность по ликвидации возникших последствий в компании».
По некоторым данным, на место Кочнева в авиакомпании уже назначен Александр Бурдин.
В начале недели «ВИМ-Авиа» объявила, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей.
После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров.
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