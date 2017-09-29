Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Источник: в «ВИМ-Авиа» назначен новый гендиректор

    комментировать
    • Фото: restructuring.moscow
    Источник: в <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> назначен новый гендиректор

    Источник: в «ВИМ-Авиа» назначен новый гендиректор

    Источник: в <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> назначен новый гендиректор
  • Фото: restructuring.moscow

    • Новым генеральным директором «ВИМ-Авиа» стал ранее возглавлявший «Трансаэро» Александр Бурдин.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

    Представитель «ВИМ-Авиа»: «С целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании „ВИМ-Авиа“, назначен новый генеральный директор — Александр Бурдин, имеющий значительный опыт антикризисного менеджера».

    Ранее директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» были задержаны по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантов обвиняют в причастности к хищению денежных средств пассажиров.

    смотретьПутин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта
    Путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта
    В связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» президент РФ Владимир Путин объявил дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта Максиму Соколову. Глава государства также раскритиковал критерии Минтранса, которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в деятельности авиакомпании.

    Новости по теме

    Проблемы «ВИМ-Авиа»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru