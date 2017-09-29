Источник: в «ВИМ-Авиа» назначен новый гендиректор

Новым генеральным директором
«ВИМ-Авиа» стал ранее возглавлявший «Трансаэро» Александр Бурдин.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
Представитель «ВИМ-Авиа»: «С целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании „ВИМ-Авиа“, назначен новый генеральный директор — Александр Бурдин, имеющий значительный опыт антикризисного менеджера».
Ранее директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» были задержаны по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантов обвиняют в причастности к хищению денежных средств пассажиров.
В связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» президент РФ Владимир Путин объявил дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта Максиму Соколову. Глава государства также раскритиковал критерии Минтранса, которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в деятельности авиакомпании.
Представитель «ВИМ-Авиа»: «С целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании „ВИМ-Авиа“, назначен новый генеральный директор — Александр Бурдин, имеющий значительный опыт антикризисного менеджера».
Ранее директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» были задержаны по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантов обвиняют в причастности к хищению денежных средств пассажиров.
В связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» президент РФ Владимир Путин объявил дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта Максиму Соколову. Глава государства также раскритиковал критерии Минтранса, которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в деятельности авиакомпании.
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