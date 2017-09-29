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    Гендиректору «ВИМ-Авиа» предъявлено обвинение в мошенничестве

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    • Фото: Белякова Татьяна / ТАСС
    Гендиректору <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> предъявлено обвинение в мошенничестве

    Гендиректору «ВИМ-Авиа» предъявлено обвинение в мошенничестве

    Гендиректору <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> предъявлено обвинение в мошенничестве
  • Фото: Белякова Татьяна / ТАСС

    • Следствие предъявило обвинение гендиректору и главному бухгалтеру авиакомпании «ВИМ-Авиа» по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

    Следствие предъявило официальное обвинение генеральному директору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу и главному бухгалтеру авиакомпании Екатерине Пантелеевой. Фигурантов обвиняют в причастности к хищению денежных средств пассажиров, передает «Интерфакс».

    Статья «Мошенничество в особо крупном размере» предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

    Ранее в пятницу Роспотребнадзор возбудил административные дела в отношении авиакомпании и туроператора TUI. В ведомстве отметили большое количество жалоб на то, что туроператор не обеспечил условий для отдыха и питания клиентам, ожидавшим вылетов «ВИМ-Авиа» в аэропорту Домодедово. Туроператор не согласился с критикой Роспотребнадзора, заявив, что предупреждал клиентов об отменах рейсов, сообщает ТАСС.

    В начале недели «ВИМ-Авиа» объявила, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей.

    После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров.

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