Гендиректору «ВИМ-Авиа» предъявлено обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило обвинение гендиректору и главному бухгалтеру авиакомпании
«ВИМ-Авиа» по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Следствие предъявило официальное обвинение генеральному директору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу и главному бухгалтеру авиакомпании Екатерине Пантелеевой. Фигурантов обвиняют в причастности к хищению денежных средств пассажиров, передает «Интерфакс».
Статья «Мошенничество в особо крупном размере» предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее в пятницу Роспотребнадзор возбудил административные дела в отношении авиакомпании и туроператора TUI. В ведомстве отметили большое количество жалоб на то, что туроператор не обеспечил условий для отдыха и питания клиентам, ожидавшим вылетов «ВИМ-Авиа» в аэропорту Домодедово. Туроператор не согласился с критикой Роспотребнадзора, заявив, что предупреждал клиентов об отменах рейсов, сообщает ТАСС.
В начале недели «ВИМ-Авиа» объявила, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей.
После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров.
В связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» президент РФ Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия. Глава государства также раскритиковал критерии Минтранса, которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в деятельности авиакомпании.
Статья «Мошенничество в особо крупном размере» предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее в пятницу Роспотребнадзор возбудил административные дела в отношении авиакомпании и туроператора TUI. В ведомстве отметили большое количество жалоб на то, что туроператор не обеспечил условий для отдыха и питания клиентам, ожидавшим вылетов «ВИМ-Авиа» в аэропорту Домодедово. Туроператор не согласился с критикой Роспотребнадзора, заявив, что предупреждал клиентов об отменах рейсов, сообщает ТАСС.
В начале недели «ВИМ-Авиа» объявила, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей.
После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров.
В связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» президент РФ Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия. Глава государства также раскритиковал критерии Минтранса, которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в деятельности авиакомпании.
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