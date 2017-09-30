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    Правительство подготовит законопроект о критериях устойчивости авиакомпаний

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    Правительство подготовит законопроект о критериях устойчивости авиакомпаний

    Правительство подготовит законопроект о критериях устойчивости авиакомпаний

    Правительство подготовит законопроект, в котором будут прописаны новые критерии финансовой устойчивости авиакомпаний.

    Как сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, подготовить документ планируется уже в октябре. А до конца года законопроект может быть принят.

    При этом вице-премьер подчеркнул, что в этом законопроекте может быть прописана норма о создании фонда страхования рисков авиапассажиров, передает ТАСС.

    Отметим, что ранее глава Росавиации Александр Нерадько предложил ввести страховой сбор с авиабилетов. По его словам, отчисления в размере хотя бы 10 рублей с каждого билета позволят создать фонд для пассажиров в размере миллиарда рублей на случай прекращения деятельности любой авиакомпании.

    смотретьГендиректору «ВИМ-Авиа» предъявлено обвинение в мошенничестве
    Гендиректору «ВИМ-Авиа» предъявлено обвинение в мошенничестве
    Напомним, 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем. Множество клиентов компании столкнулись с задержками и отменой рейсов.

    В отношении руководства авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров. Владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись. Суд отправил под домашний арест гендиректора авиакомпании Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву.


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