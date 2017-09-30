Источник: серия отставок губернаторов завершится к 10 октября

СМИ сообщают, что серия досрочных отставок глав регионов продолжится.
Как сообщил источник в администрации президента, всего будет от 8 до 11 замен с учетом тех, о которых уже объявлено. При этом подчеркивается, что точное количество отставок целиком зависит от решения президента.
Завершится же серия отставок к 10 октября, передает РИА Новости.
Отметим, что за последнее время сразу несколько губернаторов ушли со своих постов. Так, накануне Владимир Путин освободил от должности главу Красноярского края Виктора Толоконского. Врио главы региона назначен председатель местного законодательного собрания Александр Усса.
А до этого свои пост покинули глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, а также нижегородский губернатор Валерий Шанцев. Кроме того, об уходе заявил глава Дагестана Рамазан Абулатипов.
Завершится же серия отставок к 10 октября, передает РИА Новости.
Отметим, что за последнее время сразу несколько губернаторов ушли со своих постов. Так, накануне Владимир Путин освободил от должности главу Красноярского края Виктора Толоконского. Врио главы региона назначен председатель местного законодательного собрания Александр Усса.
А до этого свои пост покинули глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, а также нижегородский губернатор Валерий Шанцев. Кроме того, об уходе заявил глава Дагестана Рамазан Абулатипов.
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