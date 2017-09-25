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    Губернатор Самарской области Николай Меркушкин ушел в отставку

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Губернатор Самарской области Николай Меркушкин ушел в отставку

    Губернатор Самарской области Николай Меркушкин ушел в отставку

    Губернатор Самарской области Николай Меркушкин ушел в отставку
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

    Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, Меркушкин ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначен Дмитрий Азаров.

    Из текста указа: «Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию. Назначить Азарова Дмитрия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области».

    Еще одним указом Путин назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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