Губернатор Самарской области Николай Меркушкин ушел в отставку

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, Меркушкин ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначен Дмитрий Азаров.
Из текста указа: «Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию. Назначить Азарова Дмитрия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области».
Еще одним указом Путин назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Из текста указа: «Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию. Назначить Азарова Дмитрия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области».
Еще одним указом Путин назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
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