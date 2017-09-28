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    Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Кошина

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Кошина

    Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Кошина

    Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Кошина
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Президент освободил от должности главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, временно исполняющим обязанности назначен Александр Цыбульский.

    Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.

    Текст документа приводится на сайте Кремля. В нем говорится, что Игорь Кошин подал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Президент принял его отставку и распорядился назначить врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского до вступления в должность лица, избранного главой региона. Указ вступает в силу со дня подписания.

    Владимир Путин уже провел рабочую встречу с Александром Цыбульским, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио губернатора Ненецкого автономного округа.

    Александр Цыбульский с ноября 2014 года занимает должность заместителя министра экономического развития. Он обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени.

    смотретьВолна отставок: губернаторы из черного списка напряглись
    Волна отставок: губернаторы из черного списка напряглись
    На этой неделе началась волна отставок глав регионов. В понедельник — губернатор Самарской области Меркушкин, во вторник — нижегородский губернатор Шанцев. Накануне об уходе, помимо красноярского губернатора Толоконского, заявил и глава Дагестана Рамазан Абулатипов. После этого многие вспомнили недавно опубликованный список возможных отставок. К слову, в нем значился и Кошин.

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