Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Кошина

Президент освободил от должности главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, временно исполняющим обязанности назначен Александр Цыбульский.
Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.
Текст документа приводится на сайте Кремля. В нем говорится, что Игорь Кошин подал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Президент принял его отставку и распорядился назначить врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского до вступления в должность лица, избранного главой региона. Указ вступает в силу со дня подписания.
Владимир Путин уже провел рабочую встречу с Александром Цыбульским, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио губернатора Ненецкого автономного округа.
Александр Цыбульский с ноября 2014 года занимает должность заместителя министра экономического развития. Он обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени.
На этой неделе началась волна отставок глав регионов. В понедельник — губернатор Самарской области Меркушкин, во вторник — нижегородский губернатор Шанцев. Накануне об уходе, помимо красноярского губернатора Толоконского, заявил и глава Дагестана Рамазан Абулатипов. После этого многие вспомнили недавно опубликованный список возможных отставок. К слову, в нем значился и Кошин.
Текст документа приводится на сайте Кремля. В нем говорится, что Игорь Кошин подал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Президент принял его отставку и распорядился назначить врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского до вступления в должность лица, избранного главой региона. Указ вступает в силу со дня подписания.
Владимир Путин уже провел рабочую встречу с Александром Цыбульским, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио губернатора Ненецкого автономного округа.
Александр Цыбульский с ноября 2014 года занимает должность заместителя министра экономического развития. Он обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени.
На этой неделе началась волна отставок глав регионов. В понедельник — губернатор Самарской области Меркушкин, во вторник — нижегородский губернатор Шанцев. Накануне об уходе, помимо красноярского губернатора Толоконского, заявил и глава Дагестана Рамазан Абулатипов. После этого многие вспомнили недавно опубликованный список возможных отставок. К слову, в нем значился и Кошин.
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