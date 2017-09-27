Губернатор Красноярского края объявил об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил о решении покинуть свой пост.
Об отставке Толоконского сообщил на своей странице в Facebook вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.
Алексей Клешко: «Толоконский сейчас: „Я ухожу. И даже уезжаю“. Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется».
Заявление об отставке Толоконский сделал на закрытой встрече с кабинетом министров и другими сотрудниками правительства региона, сообщает ТАСС. Толоконский выразил сожаление, что не все проекты реализованы до конца и извинился перед коллегами. Также, по словам вице-спикера, Толоконский рассказал, что у него пока нет планов относительно нового места работы.
Накануне Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, а в понедельник утвердил отставку самарского губернатора Николая Меркушкина.
Алексей Клешко: «Толоконский сейчас: „Я ухожу. И даже уезжаю“. Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется».
Толоконский сейчас: «Я ухожу. И даже уезжаю.»Опубликовано Алексеем Клешко 27 сентября 2017 г.
Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется.
Я не бросал никогда начатые дел…
Заявление об отставке Толоконский сделал на закрытой встрече с кабинетом министров и другими сотрудниками правительства региона, сообщает ТАСС. Толоконский выразил сожаление, что не все проекты реализованы до конца и извинился перед коллегами. Также, по словам вице-спикера, Толоконский рассказал, что у него пока нет планов относительно нового места работы.
Накануне Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, а в понедельник утвердил отставку самарского губернатора Николая Меркушкина.
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