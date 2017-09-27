Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Губернатор Красноярского края объявил об отставке

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников
    Губернатор Красноярского края объявил об отставке

    Губернатор Красноярского края объявил об отставке

    Губернатор Красноярского края объявил об отставке
  • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников

    • Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил о решении покинуть свой пост.

    Об отставке Толоконского сообщил на своей странице в Facebook вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

    Алексей Клешко: «Толоконский сейчас: „Я ухожу. И даже уезжаю“. Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется».

    Толоконский сейчас: «Я ухожу. И даже уезжаю.»
    Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется.
    Я не бросал никогда начатые дел…

    Опубликовано Алексеем Клешко 27 сентября 2017 г.


    Заявление об отставке Толоконский сделал на закрытой встрече с кабинетом министров и другими сотрудниками правительства региона, сообщает ТАСС. Толоконский выразил сожаление, что не все проекты реализованы до конца и извинился перед коллегами. Также, по словам вице-спикера, Толоконский рассказал, что у него пока нет планов относительно нового места работы.

    смотретьПутин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
    Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
    Накануне Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, а в понедельник утвердил отставку самарского губернатора Николая Меркушкина.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru