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    Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева

    Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева

    Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Президент России Владимир Путин подписал указ, прекращающий полномочия губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    В сообщении отмечается, что президент принял решение принять отставку главы региона по собственному желанию.

    Из сообщения пресс-службы: «Назначить Никитина Глеба Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области».

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Губернатор был удостоен награды «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу».

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