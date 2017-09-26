Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева

Президент России Владимир Путин подписал указ, прекращающий полномочия губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Об этом сообщает
пресс-служба Кремля.
В сообщении отмечается, что президент принял решение принять отставку главы региона по собственному желанию.
Из сообщения пресс-службы: «Назначить Никитина Глеба Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Губернатор был удостоен награды «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу».
Из сообщения пресс-службы: «Назначить Никитина Глеба Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Губернатор был удостоен награды «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу».
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