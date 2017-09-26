Путин наградил нижегородского губернатора орденом «За заслуги перед Отечеством»

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Шанцев удостоен награды «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ президент РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Этим же указом президент удостоил государственных наград ряд ученых, педагогов, медиков, аграриев, строителей, энергетиков и представителей других отраслей.
Этим же указом президент удостоил государственных наград ряд ученых, педагогов, медиков, аграриев, строителей, энергетиков и представителей других отраслей.
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