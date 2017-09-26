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    Путин наградил нижегородского губернатора орденом «За заслуги перед Отечеством»

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    Путин наградил нижегородского губернатора орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Путин наградил нижегородского губернатора орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Шанцев удостоен награды «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ президент РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

    Этим же указом президент удостоил государственных наград ряд ученых, педагогов, медиков, аграриев, строителей, энергетиков и представителей других отраслей.

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