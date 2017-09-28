Волна отставок: губернаторы из черного списка напряглись

Всплеск отставок глав регионов превращается в мощную волну. В понедельник — Меркушкин, во вторник — Шанцев. Накануне об уходе, помимо Толоконского, заявил и глава Дагестана Рамазан Абулатипов.
Все, конечно, сразу вспомнили недавно опубликованный список возможных отставок, который перепостили, наверное, все СМИ. После публикации фигуранты списка дружно свои отставки опровергали, но трех из них среди губернаторов уже не стало.
С четвертым — Рамазаном Абдулатиповым — не совсем идеальное попадание. Дело в том, что Дагестан прямо не назывался. Источники издания предрекали увольнения главы одной-двух республик на Северном Кавказе, но не уточняли, какой именно.
И вот теперь губернаторы Новосибирской, Омской, Ивановской, Мурманской областей, Алатйского края и Ямало-Ненецкого округа не могут не переживать. Они в том же списке, который теперь принято называть черным. Не факт, конечно, что отставки все до одной подтвердятся. Ну а пока в регионах мучительно пытаются понять логику увольнений.
Подробности — в материале «Итогов дня».
С четвертым — Рамазаном Абдулатиповым — не совсем идеальное попадание. Дело в том, что Дагестан прямо не назывался. Источники издания предрекали увольнения главы одной-двух республик на Северном Кавказе, но не уточняли, какой именно.
И вот теперь губернаторы Новосибирской, Омской, Ивановской, Мурманской областей, Алатйского края и Ямало-Ненецкого округа не могут не переживать. Они в том же списке, который теперь принято называть черным. Не факт, конечно, что отставки все до одной подтвердятся. Ну а пока в регионах мучительно пытаются понять логику увольнений.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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