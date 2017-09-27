Глава Дагестана объявил об уходе в отставку

Рамазан Абдулатипов заявил, что основной причины его отставки стал возраст: главе Дагестана в этом году исполнился 71 год.
Рамазан Абдулатипов сообщил о намерении уйти в отставку с поста главы Дагестана. Об этом он заявил в интервью «Говорит Москва».
Рамазан Абдулатипов: «Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов».
Он напомнил, что, в частности, занимал должность заведующего кафедрой в академии Госслужбы. Кроме того, по его словам, он числится профессором МГУ.
Рамазан Абдулатипов: «Поэтому я в большей степени буду заниматься научной деятельностью. Общественной деятельностью. Вопросами просвещения, культуры. Очень много проектов».
Глава Дагестана отметил, что для него открывается много возможностей в связи с отставкой. Он добавил, что никогда не был человеком, который «зациклен на должности», и занимается разными видами творчества и науки.
Рамазан Абдулатипов: «Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором находилась. Президент меня поблагодарил, глава администрации меня поблагодарил за хорошую работу. Я считаю, что в целом это хорошо — уходить на подъеме, а не тогда, когда провалил чего-то».
Абдулатипов добавил, что предложил несколько кандидатур на пост главы Дагестана и озвучил одну просьбу: передать республику в «добропорядочные руки».
Рамазан Абдулатипов возглавил Дагестан в 2013-м. До того как он занял этот пост, он работал в Совфеде и Госдуме.
Отметим, что с начала недели Владимир Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и главу Самарской области Николая Меркушкина. А сегодня, незадолго до Абдулатипова, об уходе с поста объявил красноярский губернатор Виктор Толоконский.
Рамазан Абдулатипов: «Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов».
Он напомнил, что, в частности, занимал должность заведующего кафедрой в академии Госслужбы. Кроме того, по его словам, он числится профессором МГУ.
Рамазан Абдулатипов: «Поэтому я в большей степени буду заниматься научной деятельностью. Общественной деятельностью. Вопросами просвещения, культуры. Очень много проектов».
Глава Дагестана отметил, что для него открывается много возможностей в связи с отставкой. Он добавил, что никогда не был человеком, который «зациклен на должности», и занимается разными видами творчества и науки.
Рамазан Абдулатипов: «Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором находилась. Президент меня поблагодарил, глава администрации меня поблагодарил за хорошую работу. Я считаю, что в целом это хорошо — уходить на подъеме, а не тогда, когда провалил чего-то».
Абдулатипов добавил, что предложил несколько кандидатур на пост главы Дагестана и озвучил одну просьбу: передать республику в «добропорядочные руки».
Рамазан Абдулатипов возглавил Дагестан в 2013-м. До того как он занял этот пост, он работал в Совфеде и Госдуме.
Отметим, что с начала недели Владимир Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и главу Самарской области Николая Меркушкина. А сегодня, незадолго до Абдулатипова, об уходе с поста объявил красноярский губернатор Виктор Толоконский.
Комментарии