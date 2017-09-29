Путин принял отставку губернатора Красноярского края

Президент РФ принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Исполнять обязанности губернатора в ближайшее время будет Александр Усс, передает ТАСС.
Толоконский подал заявление об отставке в среду. Он сообщил, что не только уходит с поста губернатора, но и уезжает из региона, и добавил, что планов насчет нового места работы у него пока нет.
На этой неделе началась волна отставок глав регионов. Накануне Путин освободил от должности главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. В понедельник в отставку ушел губернатор Самарской области Меркушкин, во вторник — нижегородский губернатор Шанцев. В среду об уходе заявил и глава Дагестана Рамазан Абулатипов.
Толоконский подал заявление об отставке в среду. Он сообщил, что не только уходит с поста губернатора, но и уезжает из региона, и добавил, что планов насчет нового места работы у него пока нет.
На этой неделе началась волна отставок глав регионов. Накануне Путин освободил от должности главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. В понедельник в отставку ушел губернатор Самарской области Меркушкин, во вторник — нижегородский губернатор Шанцев. В среду об уходе заявил и глава Дагестана Рамазан Абулатипов.
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