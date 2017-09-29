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    Путин принял отставку губернатора Красноярского края. Красноярский край, губернаторы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин принял отставку губернатора Красноярского края

    Путин принял отставку губернатора Красноярского края

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    Путин принял отставку губернатора Красноярского края

    Путин принял отставку губернатора Красноярского края

    Путин принял отставку губернатора Красноярского края

      Президент РФ принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского.

      Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Исполнять обязанности губернатора в ближайшее время будет Александр Усс, передает ТАСС.

      Толоконский подал заявление об отставке в среду. Он сообщил, что не только уходит с поста губернатора, но и уезжает из региона, и добавил, что планов насчет нового места работы у него пока нет.

      смотретьВолна отставок: губернаторы из черного списка напряглись
      Волна отставок: губернаторы из черного списка напряглись
      На этой неделе началась волна отставок глав регионов. Накануне Путин освободил от должности главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. В понедельник в отставку ушел губернатор Самарской области Меркушкин, во вторник — нижегородский губернатор Шанцев. В среду об уходе заявил и глава Дагестана Рамазан Абулатипов.

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