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    Гендиректор «ВИМ-Авиа» Кочнев отправлен под домашний арест

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Гендиректор <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> Кочнев отправлен под домашний арест

    Гендиректор «ВИМ-Авиа» Кочнев отправлен под домашний арест

    Гендиректор <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> Кочнев отправлен под домашний арест
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Басманный суд отправил под домашний арест генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева.

    Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева. Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и отправить Кочнева под домашний арест до 25 ноября, передает ТАСС.

    Такая же мера пресечения избрана для главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой.

    Кочнев просил суд отпустить его под подписку о невыезде, чтобы он мог «осуществлять деятельность по ликвидации возникших последствий в компании».

    По некоторым данным, на место Кочнева в авиакомпании уже назначен бывший глава «Трансаэро» Александр Бурдин, однако в Росавиации сообщили, что не получали об этом уведомления.

    смотретьГендиректору «ВИМ-Авиа» предъявлено обвинение в мошенничестве
    Гендиректору «ВИМ-Авиа» предъявлено обвинение в мошенничестве
    Главный бухгалтер и генеральный директор авиакомпании «ВИМ-Авиа» обвиняются по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие обвиняет руководство«ВИМ-Авиа» в выводе активов компании и хищениях денежных средств пассажиров.

    В начале недели «ВИМ-Авиа» объявила, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей.

    После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров. Владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись в день возбуждения уголовного дела — 25 сентября.


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