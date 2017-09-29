Гендиректор «ВИМ-Авиа» Кочнев отправлен под домашний арест

Басманный суд отправил под домашний арест генерального директора авиакомпании
«ВИМ-Авиа» Александра Кочнева.
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева. Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и отправить Кочнева под домашний арест до 25 ноября, передает ТАСС.
Такая же мера пресечения избрана для главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой.
Кочнев просил суд отпустить его под подписку о невыезде, чтобы он мог «осуществлять деятельность по ликвидации возникших последствий в компании».
По некоторым данным, на место Кочнева в авиакомпании уже назначен бывший глава «Трансаэро» Александр Бурдин, однако в Росавиации сообщили, что не получали об этом уведомления.
Главный бухгалтер и генеральный директор авиакомпании «ВИМ-Авиа» обвиняются по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие обвиняет руководство«ВИМ-Авиа» в выводе активов компании и хищениях денежных средств пассажиров.
В начале недели «ВИМ-Авиа» объявила, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей.
После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров. Владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись в день возбуждения уголовного дела — 25 сентября.
Такая же мера пресечения избрана для главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой.
Кочнев просил суд отпустить его под подписку о невыезде, чтобы он мог «осуществлять деятельность по ликвидации возникших последствий в компании».
По некоторым данным, на место Кочнева в авиакомпании уже назначен бывший глава «Трансаэро» Александр Бурдин, однако в Росавиации сообщили, что не получали об этом уведомления.
Главный бухгалтер и генеральный директор авиакомпании «ВИМ-Авиа» обвиняются по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие обвиняет руководство«ВИМ-Авиа» в выводе активов компании и хищениях денежных средств пассажиров.
В начале недели «ВИМ-Авиа» объявила, что не может продолжить работу в связи с финансовой ситуацией и прекращает выполнять чартерные перевозки. Долги компании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обслуживание полетов достигли 1,3 млрд рублей.
После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров. Владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись в день возбуждения уголовного дела — 25 сентября.
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