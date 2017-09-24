«Большой муравейник»: дипломаты подводят итоги недели высокой политики в ООН

Нью-Йорк, казалось, взорвется — от эмоций, требований, взаимных угроз и пробок. Неделя в Нью-Йорке была жаркой, ведь здесь каждый, наконец, получил возможность высказаться.
Это было как соревнование в страсти: президент Литвы требует бояться России — наша делегация встает и уходит. Лавров говорит о кризисах — встает украинская делегация и вместе с ней — вице-президент Пенс. Порошенко называет Россию агрессором — выходит российская делегация. Александр Зуев, помощник генерального секретаря ООН по вопросам правопорядка, назвал это заседание Генассамблеи уникальным по накалу. Постпред России Василий Небензя сравнил ООН в этот период с большим муравейником.
Речь президента США Дональда Трампа вызвала больше всего шума. Белый дом назвал ее глубоко философской, но, звучала она очень просто: что имеют США за 22 процента бюджета ООН? Только равные права. Трамп дал понять, что на этой вечеринке платит он, и заказывает музыку: я делаю Америку великой, а вы делайте великими свои страны. При этом президент США счел оскорблением и даже нарушением суверенитета иранскую ядерную сделку, предложение снять санкции с Кубы, события в Венесуэле и, конечно, испытания ракет в Северной Корее.
Ответы прилетели сразу же. В Иране речь назвали бескультурной и полной ненависти. По совпадению страна в это же время провела испытания новой баллистической ракеты. В Венесуэле напомнили, что Трамп не президент всего мира, и заявили, что он не управляет даже собственным правительством. Глава МИД КНДР пригрозил испытаниями в Тихом океане водородной бомбы такой мощи, какой еще не видел мир.
Холодный итог от МИД Швеции: не та речь не в то время, не для той аудитории. Из пяти членов Совбеза с Трампом не согласны трое — Россия, Китай, Франция. Президент Франции Макрон предложил сначала ограничить право вето у постоянных членов Совбеза, с чем не согласились уже США, Китай и Россия. Кажется, политики действительно не знают, где в предложении «реформировать нельзя менять» нужно поставить запятую.
Подробности смотрите в программе «Итоги недели».
Речь президента США Дональда Трампа вызвала больше всего шума. Белый дом назвал ее глубоко философской, но, звучала она очень просто: что имеют США за 22 процента бюджета ООН? Только равные права. Трамп дал понять, что на этой вечеринке платит он, и заказывает музыку: я делаю Америку великой, а вы делайте великими свои страны. При этом президент США счел оскорблением и даже нарушением суверенитета иранскую ядерную сделку, предложение снять санкции с Кубы, события в Венесуэле и, конечно, испытания ракет в Северной Корее.
Ответы прилетели сразу же. В Иране речь назвали бескультурной и полной ненависти. По совпадению страна в это же время провела испытания новой баллистической ракеты. В Венесуэле напомнили, что Трамп не президент всего мира, и заявили, что он не управляет даже собственным правительством. Глава МИД КНДР пригрозил испытаниями в Тихом океане водородной бомбы такой мощи, какой еще не видел мир.
Холодный итог от МИД Швеции: не та речь не в то время, не для той аудитории. Из пяти членов Совбеза с Трампом не согласны трое — Россия, Китай, Франция. Президент Франции Макрон предложил сначала ограничить право вето у постоянных членов Совбеза, с чем не согласились уже США, Китай и Россия. Кажется, политики действительно не знают, где в предложении «реформировать нельзя менять» нужно поставить запятую.
Подробности смотрите в программе «Итоги недели».
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