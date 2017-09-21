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  • 21.09, 08:40

    В Совфеде прокомментировали демарш Пенса во время выступления Лаврова

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    В Совфеде прокомментировали демарш Пенса во время выступления Лаврова

    В Совфеде прокомментировали демарш Пенса во время выступления Лаврова

    Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему вице-президент США Майкл Пенс
    покинул заседание СБ ООН во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    Уход представителя США Пушков назвал демонстративным. По словам сенатора, это сигнализирует об отсутствии точек соприкосновения с Вашингтоном.




    смотретьПенс и Порошенко пропустили выступление Лаврова в СБ ООН
    Пенс и Порошенко пропустили выступление Лаврова в СБ ООН
    Напомним, вместе с Пенсом выступление Лаврова на министерском заседании пропустил и Пётр Порошенко. Ранее Лавров не пришел на выступление украинского президента.

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