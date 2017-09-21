В Совфеде прокомментировали демарш Пенса во время выступления Лаврова

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему
вице-президент США Майкл Пенс
покинул заседание СБ ООН во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова.
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Уход представителя США Пушков назвал демонстративным. По словам сенатора, это сигнализирует об отсутствии точек соприкосновения с Вашингтоном.
Напомним, вместе с Пенсом выступление Лаврова на министерском заседании пропустил и Пётр Порошенко. Ранее Лавров не пришел на выступление украинского президента.
Демонстрат. уход Пенса во время выступления Лаврова в ООН — ясный сигнал, что у нас с адм. США почти нет точек cоприкосновения. Без иллюзий.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 сентября 2017 г.
Напомним, вместе с Пенсом выступление Лаврова на министерском заседании пропустил и Пётр Порошенко. Ранее Лавров не пришел на выступление украинского президента.
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