Глава МИД КНДР: Трамп превратил Белый дом «в шумный базар»

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо выступил на Генассамблее ООН с эмоциональными заявлениями в адрес Вашингтона.
Выступая на общеполитической дискуссии Генссамблеи ООН министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США пытается превратить ООН в «логово бандитов», цитирует ТАСС.
Ли Ён Хо, глава МИД КНДР: «За 8 месяцев у власти Трамп превратил Белый дом в шумный базар… и теперь он попытался превратить ООН в логово бандитов, где уважают лишь деньги и кровопролитие в порядке вещей».
Дипломат также пообещал «жесткий ответ» на «угрозу со стороны тиранов».
Ли Ён Хо: «Пока не действует истинная международная юстиция, единственным работающим философским принципом будет то, что на силу надо отвечать силой, а на ядерное оружие тиранов найдется ядерный молоток правосудия».
При этом Ли Ён Хо подчеркнул, что никакие санкции не заставят страну отказаться от разработки ядерного оружия, которое предназначено для сдерживания ядерной угрозы со стороны США.
Ли Ён Хо: «Единственным предназначением наших ядерных сил являются военное сдерживание, которое призвано положить конец ядерной угрозы со стороны США и предотвратить их вторжение. Наша конечная цель — установить баланс сил с США… Рассчитывать на то, что более жесткие санкции со стороны вражеских сил поколеблют решимость КНДР, это безнадежное дело».
Министр иностранных дел Северной Кореи также назвал оскорбительными высказывания Трампа высказывания о Северной Корее и ее лидере.
Ли Ён Хо: «Из-за отсутствия базовых знаний и чувства приличия, он пытался оскорбить высочайшее достоинство моей страны, сравнив его с ракетой. Сделав это, он совершил непоправимую ошибку, сделав неотвратимым „визит“ наших ракет на материковую территорию США. Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за переделы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать».
Напомним, в пятницу лидеры США и КНДР в очередной раз обменялись угрозами и оскорблениями. Ким Чен Ын пригрозил провести новое испытание водородной бомбы, назвав Трампа «безумным маразматиком». А президент США пообещал «психопату» из КНДР «небывалые испытания». Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил поведение США и КНДР с поведением детей в детском саду и призвал к разумному, а не эмоциональному подходу к проблеме. В субботу СМИ сообщили о том, что бомбардировщики ВВС США в сопровождении истребителей пролетели над морем к востоку от границ КНДР, чтобы, как объяснили в Пентагоне, «продемонстрировать возможности».
Ли Ён Хо, глава МИД КНДР: «За 8 месяцев у власти Трамп превратил Белый дом в шумный базар… и теперь он попытался превратить ООН в логово бандитов, где уважают лишь деньги и кровопролитие в порядке вещей».
Дипломат также пообещал «жесткий ответ» на «угрозу со стороны тиранов».
Ли Ён Хо: «Пока не действует истинная международная юстиция, единственным работающим философским принципом будет то, что на силу надо отвечать силой, а на ядерное оружие тиранов найдется ядерный молоток правосудия».
При этом Ли Ён Хо подчеркнул, что никакие санкции не заставят страну отказаться от разработки ядерного оружия, которое предназначено для сдерживания ядерной угрозы со стороны США.
Ли Ён Хо: «Единственным предназначением наших ядерных сил являются военное сдерживание, которое призвано положить конец ядерной угрозы со стороны США и предотвратить их вторжение. Наша конечная цель — установить баланс сил с США… Рассчитывать на то, что более жесткие санкции со стороны вражеских сил поколеблют решимость КНДР, это безнадежное дело».
Министр иностранных дел Северной Кореи также назвал оскорбительными высказывания Трампа высказывания о Северной Корее и ее лидере.
Ли Ён Хо: «Из-за отсутствия базовых знаний и чувства приличия, он пытался оскорбить высочайшее достоинство моей страны, сравнив его с ракетой. Сделав это, он совершил непоправимую ошибку, сделав неотвратимым „визит“ наших ракет на материковую территорию США. Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за переделы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать».
Напомним, в пятницу лидеры США и КНДР в очередной раз обменялись угрозами и оскорблениями. Ким Чен Ын пригрозил провести новое испытание водородной бомбы, назвав Трампа «безумным маразматиком». А президент США пообещал «психопату» из КНДР «небывалые испытания». Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил поведение США и КНДР с поведением детей в детском саду и призвал к разумному, а не эмоциональному подходу к проблеме. В субботу СМИ сообщили о том, что бомбардировщики ВВС США в сопровождении истребителей пролетели над морем к востоку от границ КНДР, чтобы, как объяснили в Пентагоне, «продемонстрировать возможности».
Стивен Кинг: Трамп и Ким Чен Ын бьются за звание самого сумасшедшего человека на планете #мытаквидим pic.twitter.com/1jC6Q9Y7q9— НТВ (@ntvru) 10 августа 2017 г.
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