Идею ограничить право вето в Совбезе ООН поддержали 114 стран

Министр иностранных дел Лихтенштейна заявила об «исключительном ответе» на идею ограничить использование права вето в Совбезе ООН.
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По словам Аурелии Фрик, это предложение поддержали 114 стран.
При этом она не стала называть, какие именно страны поддержали идею, отметив, что под ней подписались «малые и большие страны от всех регионов мира», в том числе большинство нынешних членов Совбеза ООН, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее против этой идеи выступали Россия и США. Так, зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков подчеркивал, что любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совбеза, включая право вето, неприемлемы. Дипломат отмечал, что право вето помогает искать сбалансированные решения.
Напомним, ранее Вашингтон выступил с предложением реформировать ООН. По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, декларацию подписали 128 стран. 70 государств — членов ООН, в том числе Россия, выступили против.
При этом она не стала называть, какие именно страны поддержали идею, отметив, что под ней подписались «малые и большие страны от всех регионов мира», в том числе большинство нынешних членов Совбеза ООН, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее против этой идеи выступали Россия и США. Так, зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков подчеркивал, что любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совбеза, включая право вето, неприемлемы. Дипломат отмечал, что право вето помогает искать сбалансированные решения.
Напомним, ранее Вашингтон выступил с предложением реформировать ООН. По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, декларацию подписали 128 стран. 70 государств — членов ООН, в том числе Россия, выступили против.
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