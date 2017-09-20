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  • 20.09, 09:56

    Президент Венесуэлы назвал Трампа Гитлером

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Marco Bello
    Президент Венесуэлы назвал Трампа Гитлером

    Президент Венесуэлы назвал Трампа Гитлером

    Президент Венесуэлы назвал Трампа Гитлером
  • Фото: Reuters © 2017, Marco Bello

    • Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал выступление американского коллеги Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

    Мадуро обрушился с критикой на главу Белого дома и сравнил Трампа с Гитлером, передает РИА Новости.

    Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Агрессия нового Гитлера в международной политике, господина Дональда Трампа, направлена против венесуэльского народа, на расовое и имперское превосходство, о чем он заявил сегодня».

    Выступая с трибуны Генассамблеи во вторник, Дональд Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс. Он также пригрозил «полностью уничтожить» КНДР, если она будет угрожать Штатам.

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