Президент Венесуэлы назвал Трампа Гитлером

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал выступление американского коллеги Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
Мадуро обрушился с критикой на главу Белого дома и сравнил Трампа с Гитлером, передает РИА Новости.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Агрессия нового Гитлера в международной политике, господина Дональда Трампа, направлена против венесуэльского народа, на расовое и имперское превосходство, о чем он заявил сегодня».
Выступая с трибуны Генассамблеи во вторник, Дональд Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс. Он также пригрозил «полностью уничтожить» КНДР, если она будет угрожать Штатам.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Агрессия нового Гитлера в международной политике, господина Дональда Трампа, направлена против венесуэльского народа, на расовое и имперское превосходство, о чем он заявил сегодня».
Выступая с трибуны Генассамблеи во вторник, Дональд Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс. Он также пригрозил «полностью уничтожить» КНДР, если она будет угрожать Штатам.
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