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  • 19.09, 21:49
    Трамп выступил с воинственной речью в ООН. Иран, ООН, США, Северная Корея, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп выступил с воинственной речью в ООН

    Трамп выступил с воинственной речью в ООН

    4 комментария
    Трамп выступил с воинственной речью в ООН

    Трамп выступил с воинственной речью в ООН

    Трамп выступил с воинственной речью в ООН

      Дональд Трамп раскритиковал Иран и Северную Корею с трибуны ООН.

      Выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, американский президент обрушился на Северную Корею, назвав руководство страны «бандой преступников». Трамп пригрозил «полностью уничтожить» КНДР, если та не перестанет дестабилизировать ситуацию в регионе.

      Дональд Трамп, президент США: «У США есть много терпения, Америка сильна, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета Ким Чен Ын выполняет миссию „суицид“ для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны уничтожить КНДР, но надеются, что это не потребуется».

      При этом Трамп поблагодарил Россию и Китай за поддержку в Совбезе ООН и принятый пакет санкций против Северной Кореи.

      А после этого от американского президента досталось Ирану. Его Трамп назвал «государством-изгоем» и «главным экспортером насилия и хаоса», а иранское правительство — «коррумпированной диктатурой, которая только прикрывается демократией». Также президент США назвал «позорной» сделку по ядерной программе Ирана, которая была заключена при Бараке Обаме.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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