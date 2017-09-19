Трамп выступил с воинственной речью в ООН

Дональд Трамп раскритиковал Иран и Северную Корею с трибуны ООН.
Выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, американский президент обрушился на Северную Корею, назвав руководство страны «бандой преступников». Трамп пригрозил «полностью уничтожить» КНДР, если та не перестанет дестабилизировать ситуацию в регионе.
Дональд Трамп, президент США: «У США есть много терпения, Америка сильна, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета Ким Чен Ын выполняет миссию „суицид“ для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны уничтожить КНДР, но надеются, что это не потребуется».
При этом Трамп поблагодарил Россию и Китай за поддержку в Совбезе ООН и принятый пакет санкций против Северной Кореи.
А после этого от американского президента досталось Ирану. Его Трамп назвал «государством-изгоем» и «главным экспортером насилия и хаоса», а иранское правительство — «коррумпированной диктатурой, которая только прикрывается демократией». Также президент США назвал «позорной» сделку по ядерной программе Ирана, которая была заключена при Бараке Обаме.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Дональд Трамп, президент США: «У США есть много терпения, Америка сильна, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета Ким Чен Ын выполняет миссию „суицид“ для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны уничтожить КНДР, но надеются, что это не потребуется».
При этом Трамп поблагодарил Россию и Китай за поддержку в Совбезе ООН и принятый пакет санкций против Северной Кореи.
А после этого от американского президента досталось Ирану. Его Трамп назвал «государством-изгоем» и «главным экспортером насилия и хаоса», а иранское правительство — «коррумпированной диктатурой, которая только прикрывается демократией». Также президент США назвал «позорной» сделку по ядерной программе Ирана, которая была заключена при Бараке Обаме.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Комментарии