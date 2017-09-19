Трамп: США полностью уничтожат КНДР в случае угрозы

Президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что если Америке будут угрожать, у нее не будет другого выхода, кроме как уничтожить КНДР.
Руководство КНДР проводит самоубийственную политику, заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН американский президент Дональд Трамп. Он заявил, что его страна обладает терпением в отношении КНДР, однако если у Соединенных Штатов не будет выбора, они полностью уничтожат Северную Корею.
Дональд Трамп, президент США: «США обладают огромной мощью и терпением, однако если нас заставят защищать себя и союзников, выбора у нас не будет, кроме того, чтобы полностью уничтожить Северную Корею».
Трамп поблагодарил РФ и КНР за согласие усилить санкции против КНДР, однако считает, что этого недостаточно.
Прямую трансляцию заседания Генеральной Ассамблеи ООН можно посмотреть на сайте НТВ.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявляла, что Вашингтон почти исчерпал возможности решения проблемы КНДР мирным путем, и «она была бы рада» передать вопрос главе Пентагона. Хейли добавила, что «в случае необходимости» США уничтожат Северную Корею. Военный вариант урегулирования конфликта вокруг КНДР также допустил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отметив однако, что пока Вашингтон реализует «политику мирного давления».
Напомним, что на прошлой неделе КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Испытание было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна. В итоге было перекрыто до 90% внешней торговли Пхеньяна. В частности, введен запрет на закупку северокорейского текстиля, запрет на поставки в страну газовых конденсатов, введены ограничения на поставки в страну нефтепродуктов. СМИ сообщили, что северокорейцы по всей стране выстраиваются в огромные очереди за бензином.
Дональд Трамп, президент США: «США обладают огромной мощью и терпением, однако если нас заставят защищать себя и союзников, выбора у нас не будет, кроме того, чтобы полностью уничтожить Северную Корею».
Трамп поблагодарил РФ и КНР за согласие усилить санкции против КНДР, однако считает, что этого недостаточно.
Прямую трансляцию заседания Генеральной Ассамблеи ООН можно посмотреть на сайте НТВ.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявляла, что Вашингтон почти исчерпал возможности решения проблемы КНДР мирным путем, и «она была бы рада» передать вопрос главе Пентагона. Хейли добавила, что «в случае необходимости» США уничтожат Северную Корею. Военный вариант урегулирования конфликта вокруг КНДР также допустил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отметив однако, что пока Вашингтон реализует «политику мирного давления».
Напомним, что на прошлой неделе КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Испытание было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна. В итоге было перекрыто до 90% внешней торговли Пхеньяна. В частности, введен запрет на закупку северокорейского текстиля, запрет на поставки в страну газовых конденсатов, введены ограничения на поставки в страну нефтепродуктов. СМИ сообщили, что северокорейцы по всей стране выстраиваются в огромные очереди за бензином.
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