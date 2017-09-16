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  • 16.09, 02:58

    Ким Чен Ын: КНДР близка к завершению создания ядерных сил

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    Ким Чен Ын: КНДР близка к завершению создания ядерных сил

    Ким Чен Ын: КНДР близка к завершению создания ядерных сил

    Ким Чен Ын: КНДР близка к завершению создания ядерных сил
  • Фото: Reuters © 2017

    • КНДР подтвердила проведение в пятницу испытания баллистической ракеты «Хвасон-12», а Ким Чен Ын заявил, что создание северокорейских ядерных сил практически завершено.

    Об этом говорится в сообщении агентства ЦТАК. Сообщается, что Ким Чен Ын лично командовал пуском ракеты «Хвасон-12», причем приказ о запуске был отдан неожиданно.

    Отмечается, что «ракета пролетела по намеченной полетной орбите» и «точно попала по указанной цели» в Тихом океане. Ким Чен Ын подчеркнул, что в результате была
    «проверена боеспособность стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции».

    По словам лидера Северной Кореи, конечная цель Пхеньяна — достижение паритета сил с США. Инженеры и ученые должны работать над дальнейшей модернизацией ракетной отрасли, передает ТАСС.

    смотретьЯпония не стала сбивать ракету КНДР из-за отсутствия угрозы
    Япония не стала сбивать ракету КНДР из-за отсутствия угрозы
    КНДР осуществила в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Испытание было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

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