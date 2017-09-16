Ким Чен Ын: КНДР близка к завершению создания ядерных сил

КНДР подтвердила проведение в пятницу испытания баллистической ракеты
«Хвасон-12», а Ким Чен Ын заявил, что создание северокорейских ядерных сил практически завершено.
Об этом говорится в сообщении агентства ЦТАК. Сообщается, что Ким Чен Ын лично командовал пуском ракеты «Хвасон-12», причем приказ о запуске был отдан неожиданно.
Отмечается, что «ракета пролетела по намеченной полетной орбите» и «точно попала по указанной цели» в Тихом океане. Ким Чен Ын подчеркнул, что в результате была
«проверена боеспособность стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции».
По словам лидера Северной Кореи, конечная цель Пхеньяна — достижение паритета сил с США. Инженеры и ученые должны работать над дальнейшей модернизацией ракетной отрасли, передает ТАСС.
КНДР осуществила в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Испытание было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.
Отмечается, что «ракета пролетела по намеченной полетной орбите» и «точно попала по указанной цели» в Тихом океане. Ким Чен Ын подчеркнул, что в результате была
«проверена боеспособность стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции».
По словам лидера Северной Кореи, конечная цель Пхеньяна — достижение паритета сил с США. Инженеры и ученые должны работать над дальнейшей модернизацией ракетной отрасли, передает ТАСС.
КНДР осуществила в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Испытание было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.
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