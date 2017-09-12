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  • 12.09, 01:58

    Совбез ООН проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи

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    Совбез ООН проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи

    Совбез ООН проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи

    Совбез ООН проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи
  • Фото: Associated Press © 2017, Mary Altaffer

    • Документ об ужесточении санкций в отношении КНДР, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза ООН, включая Россию и Китай.

    Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Северной Кореи. Соответствующая резолюция 2375 была принята единогласно.

    Новые санкции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и запрет на поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ООН ввел ограничения на экспорт в КНДР нефти и продуктов ее переработки, цитирует «Интерфакс».

    Никки Хэйли, постпред США при ООН: «Сегодня мы отвечаем на новое развитие событий. Мы показываем, что мир никогда не примет обладающую ядерным оружием КНДР. Если КНДР не остановится сама, то мы все перейдем к действиям. Новые санкции показывают, что мы действуем, чтобы они прекратили делать то, что делают».

    Напомним, Северная Корея в последние месяцы провела несколько пусков баллистических ракет, а в начале сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы. Международное сообщество резко негативно отреагировало на это событие. США вынесли на голосование СБ ООН проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР.

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