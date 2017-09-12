Совбез ООН проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи

Документ об ужесточении санкций в отношении КНДР, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза ООН, включая Россию и Китай.
Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Северной Кореи. Соответствующая резолюция 2375 была принята единогласно.
Новые санкции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и запрет на поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ООН ввел ограничения на экспорт в КНДР нефти и продуктов ее переработки, цитирует «Интерфакс».
Никки Хэйли, постпред США при ООН: «Сегодня мы отвечаем на новое развитие событий. Мы показываем, что мир никогда не примет обладающую ядерным оружием КНДР. Если КНДР не остановится сама, то мы все перейдем к действиям. Новые санкции показывают, что мы действуем, чтобы они прекратили делать то, что делают».
Напомним, Северная Корея в последние месяцы провела несколько пусков баллистических ракет, а в начале сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы. Международное сообщество резко негативно отреагировало на это событие. США вынесли на голосование СБ ООН проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР.
Новые санкции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и запрет на поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ООН ввел ограничения на экспорт в КНДР нефти и продуктов ее переработки, цитирует «Интерфакс».
Никки Хэйли, постпред США при ООН: «Сегодня мы отвечаем на новое развитие событий. Мы показываем, что мир никогда не примет обладающую ядерным оружием КНДР. Если КНДР не остановится сама, то мы все перейдем к действиям. Новые санкции показывают, что мы действуем, чтобы они прекратили делать то, что делают».
Напомним, Северная Корея в последние месяцы провела несколько пусков баллистических ракет, а в начале сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы. Международное сообщество резко негативно отреагировало на это событие. США вынесли на голосование СБ ООН проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР.
Комментарии