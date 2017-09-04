Меркель и Трамп высказались за усиление давления на КНДР

Президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В ходе телефонного разговора Трамп и Меркель обсудили ситуацию на Корейском полуострове в контексте последних ядерных испытаний КНДР. Президент и канцлер сошлись во мнении, что давление на Пхеньян со стороны международного сообщества должно быть усилено, а санкции Совета Безопасности ООН ужесточены. Канцлер со своей стороны подтвердила, что Германия в рамках Европейского союза будет выступать за дополнительные ограничения в отношении Северной Кореи, чтобы заставить Пхеньян соблюдать международное право.
О результатах беседы Трампа и Меркель сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Штеффен Зайберт: «Канцлер и президент придерживаются мнения, что международное сообщество должно усилить давление на режим в Северной Корее, а Совет Безопасности ООН должен ужесточить санкции. Оба были едины в том, что испытание водородной бомбы является новым и неприемлемым витком эскалации со стороны режима КНДР».
При этом Зайберт подчеркнул, что целью давления на КНДР остается мирное решение конфликта на Корейском полуострове, передает ТАСС.
Напомним, в минувшее воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету. Сегодня состоялась экстренное заседание Совбеза ООН в связи с этими тестами ядерного оружия. Американские дипломаты выступали за жесткие меры. В свою очередь постпред РФ при ООН призвал к переговорам.
О результатах беседы Трампа и Меркель сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Штеффен Зайберт: «Канцлер и президент придерживаются мнения, что международное сообщество должно усилить давление на режим в Северной Корее, а Совет Безопасности ООН должен ужесточить санкции. Оба были едины в том, что испытание водородной бомбы является новым и неприемлемым витком эскалации со стороны режима КНДР».
При этом Зайберт подчеркнул, что целью давления на КНДР остается мирное решение конфликта на Корейском полуострове, передает ТАСС.
Напомним, в минувшее воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету. Сегодня состоялась экстренное заседание Совбеза ООН в связи с этими тестами ядерного оружия. Американские дипломаты выступали за жесткие меры. В свою очередь постпред РФ при ООН призвал к переговорам.
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