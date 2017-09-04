Постпред РФ: угроза горячей фазы конфликта на Корейском полуострове велика как никогда

Россия призвала не поддаваться провокациям со стороны Северной Кореи и решать проблему с помощью переговоров. Об этом сегодня на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заявил российский постпред Василий Небензя.
Постпред РФ при ООН заявил, что испытания ядерного оружия КНДР обостряют напряженность в регионе. По его мнению, продолжение этой линии чревато серьезными последствиями для Северной Кореи.
Василий Небензя: «Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в глобальном масштабе».
При этом Небензя подчеркнул, что в настоящий момент ситуацию на Корейском полуострове находится в наиболее «острой и драматичной фазе». А угроза того, что конфликт перерастет в «горячую фазу», сейчас велика как никогда.
Василий Небензя: «Без преувеличения можно сказать, что мир в этом регионе подвергается серьезному испытанию, а угроза перерастания противостояния в горячую фазу как никогда велика».
Он добавил, что действия Пхеньяна заслуживают самого решительного осуждения. Но военного решения ситуации на Корейском полуострове, как он считает, не существует. Введение санкций через резолюции СБ ООН также не помогло в урегулировании проблемы. Поэтому постпред РФ призвал международное сообщество действовать взвешенно и спокойно в ответ на ядерные испытания Северной Кореи. Небензя предложил вернуться к переговорам, передает «Интерфакс».
Василий Небензя: «Москва еще раз подчеркивает, что комплексного урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами, в том числе задействуя посреднические усилии генсека ООН».
С таким заявлением постпред РФ выступил на сегодняшнем экстренном заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, которое было посвящено очередным ядерным испытаниям КНДР.
В воскресенье Пхеньян взорвал водородную бомбу — это вызвало мощное землетрясение в регионе. Мировое сообщество отреагировало резко негативно на сообщение об испытании. Американские дипломаты в Совбезе ООН уговаривали участников принять самые жесткие меры в отношение северокорейцев. Ранее Дональд Трамп пригрозил даже применить против страны ядерное оружие.
В свою очередь постпред Китая сегодня ясно дал понять, что Пекин не допустит военного решения северокорейской проблемы. Тем временем южнокорейские военные по ряду косвенных признаков пришли к выводу, что КНДР готовится к новым испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск, как считают, могут приурочить ко Дню основания КНДР, который отмечают 9 сентября.
Василий Небензя: «Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в глобальном масштабе».
При этом Небензя подчеркнул, что в настоящий момент ситуацию на Корейском полуострове находится в наиболее «острой и драматичной фазе». А угроза того, что конфликт перерастет в «горячую фазу», сейчас велика как никогда.
Василий Небензя: «Без преувеличения можно сказать, что мир в этом регионе подвергается серьезному испытанию, а угроза перерастания противостояния в горячую фазу как никогда велика».
Он добавил, что действия Пхеньяна заслуживают самого решительного осуждения. Но военного решения ситуации на Корейском полуострове, как он считает, не существует. Введение санкций через резолюции СБ ООН также не помогло в урегулировании проблемы. Поэтому постпред РФ призвал международное сообщество действовать взвешенно и спокойно в ответ на ядерные испытания Северной Кореи. Небензя предложил вернуться к переговорам, передает «Интерфакс».
Василий Небензя: «Москва еще раз подчеркивает, что комплексного урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами, в том числе задействуя посреднические усилии генсека ООН».
С таким заявлением постпред РФ выступил на сегодняшнем экстренном заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, которое было посвящено очередным ядерным испытаниям КНДР.
В воскресенье Пхеньян взорвал водородную бомбу — это вызвало мощное землетрясение в регионе. Мировое сообщество отреагировало резко негативно на сообщение об испытании. Американские дипломаты в Совбезе ООН уговаривали участников принять самые жесткие меры в отношение северокорейцев. Ранее Дональд Трамп пригрозил даже применить против страны ядерное оружие.
В свою очередь постпред Китая сегодня ясно дал понять, что Пекин не допустит военного решения северокорейской проблемы. Тем временем южнокорейские военные по ряду косвенных признаков пришли к выводу, что КНДР готовится к новым испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск, как считают, могут приурочить ко Дню основания КНДР, который отмечают 9 сентября.
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