Постпред США в ООН назвала оскорбительным предложение России и Китая по КНДР

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала принять самые жесткие меры в отношении КНДР в связи с ее ракетными и ядерными испытаниями.
Хейли заявила, что время полумер в Совбезе прошло и все его члены должны сказать «Хватит значит хватит».
Никки Хейли, постпред США в ООН: «Время полумер в Совете Безопасности прошло. Пришло время использовать все наши дипломатические средства, пока не поздно. Сейчас необходимо принять самые жесткие возможные меры».
Она добавила, что терпение США в отношении поведения Северной Кореи не безгранично.
При этом предложение России и Китая решить проблему КНДР двойным мораторием на испытания и военные маневры на Корейском полуострове постпред США назвала оскорбительным.
Никки Хейли: «Предложенная некоторыми идея „замораживание в ответ на замораживание“ является оскорбительной… Ни одна страна на это не пошла бы».
В середине августа глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва и Пекин предлагают Северной Корее объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения военных маневров в регионе. Это, по словам Лаврова, могло бы стать реальным шагом к снятию напряженности, в то время как бесконечное ужесточение экономических санкций будет иметь трагические последствия для граждан КНДР.
Никки Хейли, постпред США в ООН: «Время полумер в Совете Безопасности прошло. Пришло время использовать все наши дипломатические средства, пока не поздно. Сейчас необходимо принять самые жесткие возможные меры».
Она добавила, что терпение США в отношении поведения Северной Кореи не безгранично.
При этом предложение России и Китая решить проблему КНДР двойным мораторием на испытания и военные маневры на Корейском полуострове постпред США назвала оскорбительным.
Никки Хейли: «Предложенная некоторыми идея „замораживание в ответ на замораживание“ является оскорбительной… Ни одна страна на это не пошла бы».
В середине августа глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва и Пекин предлагают Северной Корее объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения военных маневров в регионе. Это, по словам Лаврова, могло бы стать реальным шагом к снятию напряженности, в то время как бесконечное ужесточение экономических санкций будет иметь трагические последствия для граждан КНДР.
Комментарии