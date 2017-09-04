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  • 04.09, 18:15

    Постпред США в ООН назвала оскорбительным предложение России и Китая по КНДР

    1 комментарий

    Постпред США в ООН назвала оскорбительным предложение России и Китая по КНДР

    Постпред США в ООН назвала оскорбительным предложение России и Китая по КНДР

    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала принять самые жесткие меры в отношении КНДР в связи с ее ракетными и ядерными испытаниями.

    Хейли заявила, что время полумер в Совбезе прошло и все его члены должны сказать «Хватит значит хватит».

    Никки Хейли, постпред США в ООН: «Время полумер в Совете Безопасности прошло. Пришло время использовать все наши дипломатические средства, пока не поздно. Сейчас необходимо принять самые жесткие возможные меры».

    Она добавила, что терпение США в отношении поведения Северной Кореи не безгранично.

    При этом предложение России и Китая решить проблему КНДР двойным мораторием на испытания и военные маневры на Корейском полуострове постпред США назвала оскорбительным.

    Никки Хейли: «Предложенная некоторыми идея „замораживание в ответ на замораживание“ является оскорбительной… Ни одна страна на это не пошла бы».

    В середине августа глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва и Пекин предлагают Северной Корее объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения военных маневров в регионе. Это, по словам Лаврова, могло бы стать реальным шагом к снятию напряженности, в то время как бесконечное ужесточение экономических санкций будет иметь трагические последствия для граждан КНДР.

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