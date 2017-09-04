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  • 04.09, 10:40

    Сеул заявил о подготовке Пхеньяном очередного пуска баллистической ракеты

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    Сеул заявил о подготовке Пхеньяном очередного пуска баллистической ракеты

    Сеул заявил о подготовке Пхеньяном очередного пуска баллистической ракеты

    Северокорейские военные готовятся провести очередной пуск баллистической ракеты, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на власти страны.

    Как отмечается в сообщении, Сеул зафиксировал в КНДР активность, которая может свидетельствовать о подготовке запуска ракеты.


    Предыдущий запуск Северная Корея провела в конце августа. Тогда ракета «Хвансон-12» впервые за долгое время пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Максимальную дальность полета ракеты эксперты оценивают в 5 тыс. километров, и теоретически она могла достигнуть американской базы на острове Гуам.

    А накануне Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

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